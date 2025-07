En busca del triunfo antes del 'pobre de mí' de San Fermín

Javier Lorenzo Lunes, 14 de julio 2025, 10:40 Comenta Compartir

Han pasado 737 días para que Pamplona recupere el protagonismo de un torero salmantino en San Fermín. El último referente fue Juan del Álamo (al que no le sirvió la oreja que le cortó al toro de Escolar el 8 de julio de 2023 para volver a torear en la Feria del Toro) y el siguiente será Damián Castaño, que esta tarde del 14 de julio hará su presentación en la feria más universalmente conocida, el día del «Pobre de mí», que entonan las peñas para despedir las fiestas y empezar así la cuenta atrás del San Fermín 2026. De escolares a miuras. Pamplona es el territorio del toro por excelencia. El más serio y de las ganaderías más exigentes fuera de los carteles de las figuras. En Pamplona tienen sitio todos: los toreros estelares del escalafón y los modestos con argumentos y proyección que circulan por el toreo en esa travesía delicada de lidiar con dignidad y mérito las divisas más amargas y que casi nadie quiere.

Damián Castaño está en este último grupo, con toda su dignidad a cuestas. Se lanzó hace cuatro años, cuando se entretuvo en cortar tres orejas en la corrida concurso de ganaderías de Cenicientos (Madrid), la capital del Valle del Terror, donde no se lidia un toro menos serio ni menos íntegro que el de Pamplona, eso sí, con menos repercusión, glamour y grandeza. También con menos recompensa, aunque a Damián le sirvió para llamar a la puerta de las grandes ferias. Fue tal aquel impacto que no solo llamó si no que le atendieron en ese gran circuito y se estrenó de lleno en muchas plazas de primer orden. Desde entonces ahí navega, con gran esfuerzo y tremendo mérito, valor y arrestos. Pero con una mala espada. De no ser por ella estaría volando más alto.

El sueño de Pamplona

Bilbao y Madrid son sus principales fortines, conquistó las dos plazas en las que él mismo se cerró la puerta grande por un deficiente uso de la tizona. Con lo que eso supone... Su gran reto, su objetivo y su sueño era Pamplona, cuya entrada se le resistió más que ninguna, y ahora ya la tiene en la mano. Es el penúltimo diestro que entrará en juego de los 23 anunciados en los sanfermines, en los que solo Roca Rey, el dueño y señor de la feria, hizo doblete. Por su estatus de distinción con las dos ganaderías estrella y más apetecibles del serial (la debutante de Álvaro Núñez esta tarde y la estelar de Jandilla el viernes). Fue una decepción. Ni una ni otra, ni siquiera las dos divisas juntas, ni casi todas las anunciadas en esta Feria del Toro, tienen el historial de Miura en Pamplona, donde es santo y seña. Debutó en 1899 y suma 67 años lidiando en esta plaza. Miura, que es uno de los emblemas de la vieja Iruña, no es una divisa nueva en casa de los Castaño, Javier, el hermano de Damián, la tiene como ganadería referente, 32 corridas de toros en su carrera y cinco de ellas en la Feria de San Fermín en las que cortó dos orejas (una en 2012 y otra en 2017). Ese es el reto de Damián Castaño.

La hoja de ruta de 2025

Siete corridas de toros lleva toreadas Damián Castaño esta temporada y no son ocho porque la del sábado en Ceret (Francia) se suspendió por la lluvia. El diestro salmantino comenzó su temporada en Villaseca de la Sagra (Toledo) saliendo a hombros; en Las Ventas de Madrid cuajó una gran actuación el 23 de marzo antes de que resultara herido por un toro de Adolfo Martín esa misma tarde. Un mes después se encerró con seis toros de Dolores Aguirre en solitario en San Agustín del Guadalix (Madrid) y luego llegó la cita de San Isidro de nuevo en Madrid, las citas francesas de Alés y Vic-Fézensac y también El Tiemblo (Ávila) el 14 de junio donde se fija su última actuación esta campaña que hoy tiene continuidad en la Feria de San Fermín, en la Feria del Toro, en Pamplona que acaparó la atención desde que el pasado 7 de julio estalló el chupinazo que hoy también quiere prender Damián Castaño.