Borja Jiménez con el toro Tapabocas, la mejor faena de Bilbao El diestro sevillano afincado en Salamanca se alza con el principal premio del Excelentísimo Club Taurino de Bilbao de las Corridas Generales tras la actuación histórica en la que indultó al toro de La Quinta el pasado 20 de agosto

Javier Lorenzo Salamanca Lunes, 25 de agosto 2025, 20:10 Comenta Compartir

Borja Jiménez se ha alzado con el premio a la mejor faena de las Corridas Generales después del fallo del jurado del Excelentísimo Club Taurino de Bilbao. El diestro sevillano, afincado en Salamanca desde hace varios años, protagonizó un hito histórico el pasado miércoles, 20 de agosto, cuando logró indultar a Tapabocas, un toro de La Quinta, que se convirtió en el primero en lograr este honor en toda la historia de Vista Alegre (1962). Aquella tarde, Borja Jiménez logró la segunda puerta grande en Bilbao de su carrera, después de que en 2024 cortara tres orejas, una a cada uno de los tres toros de Fuente Ymbro. Esta vez le cortó las dos a un mismo astado, al citado Tapaboca, en la primera de las dos tardes en las que compareció en el antiguo Bocho bilbaíno la semana pasada.

Además de Borja Jiménez, el Excelentísimo Club Taurino de Bilbao ha premiado a Roca Rey con el galardón a la mejor estocada de las Corridas Generales de Bilbao, por la ejecutada al toro Cantaor, de Victoriano del Río el jueves, 21 de agosto, tarde en la que el peruano también salió a hombros por la puerta grande; mientras que Javier Zulueta fue nombrado como mejor novillero.

En el apartado de las cuadrillas el Excelentísimo Club Taurino de Bilbao ha reconocido a Juan Bernal (de la cuadrilla de Emilio de Justo) como mejor varilarguero como autor del mejor puyazo tras su actuación en la corrida de toros de La Quinta el pasado 20 de agosto; mientras que Iván García (de la cuadrilla de Pablo Aguado) ha sido galardonado como el subalterno más destacado entre todas las actuaciones en el coso bilbaíno por su actuación ante los toros de Victoriano del Río el jueves 21.

Urdiales, la verdad del toreo

El premio de la Federación Taurina de Bizkaia «Iván Fandiño a la verdad del toreo» ha recaído en Diego Urdiales (puerta grande tras cortar las dos orejas al toro Guapetón de Garcigrande el viernes 22); mientras que el premio al mejor quite de las Corridas Generales que concede la Peña Taurina Bilbaína ha quedado desierto.

Temas

Toros

Salamanca

Bilbao