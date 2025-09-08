Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Pase de pecho de Noel García al tercer novillo. ALMEIDA

Un atisbo de Noel García en la tómbola de La Glorieta

De poco sirvió lo mucho o poco que se hiciera en el ruedo de La Glorieta que el palco presidencial, con Jesús María Ortz al frente, se encargó de tirarlo todo por la borda, convirtiendo el festejo en una auténtica tómbola con pañuelos de todos los gustos, carentes de rigor

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Salamanca

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:00

  • Salamanca (lunes 8 de septiembre) Menos de media entrada, en tarde soleada con fresco al final.

  • GANADERÍA 3 erales de Esteban Isidro, temperamental el manso 1º; complicado el 2º, incomprensiblemente Rubil, nº 32, fue premiado con la vuelta al ruedo; bueno el 3º.

  • TOREROS

  • Álvaro Rojo. Tabaco y oro Pinchazo y estocada trasera y tendida (dos orejas).

  • Diego Mateos. Corinto y oro Estocada (dos orejas y rabo).

  • Noel García. Turquesa y oro Estocada trasera y tendida con seis descabellos (dos orejas).

De poco sirvió lo mucho o poco que se hiciera en el ruedo de La Glorieta que el palco presidencial, con Jesús María Ortz al frente, se encargó de tirarlo todo por la borda, convirtiendo el festejo en una auténtica tómbola con pañuelos de todos los gustos, carentes de rigor.

Todo alcanzó el mayor despropósito cuando al segundo, Rubil, malo sin paliativos, se le premió con la vuelta al ruedo en el arrastre, sacando los colores a cualquiera. Tampoco se entendió que el palco tirara la tarde por la ventana a la primera de cambio otorgando las dos orejas a Álvaro Rojo en el primero, luego lo haría con el rabo incomprensible que regaló a Mateos, y con las dos orejas a Noel García tras media docena de descabellos. Las seis orejas y el pañuelo azul fueron un despropósito para La Glorieta... y un flaco favor a los toreros.

Entre ese absurdo festín, destacaron dos tandas de derechazos, abrochados con largos pases de pecho, de Noel García al que cerró plaza, que fue el novillo bueno de la tarde. Todo hubiera adquirido mayor dimensión si no hubiera abusado tanto del pico de la muleta.

El manso geniudo primero rompió a embestir en la muleta cuando Álvaro Rojo le quitó las querencias, lo sacó de su terreno de refugio y le plantó cara en los medios, donde tuvo la virtud de sujetarle y hacerle la faena en un palmo de terreno. A su firmeza le faltó compromiso para no citar y quedarse siempre al hilo del pitón y decir poco en la interpretación. Diego Mateos equivocó los terrenos con el dificultoso y arisco segundo, metiéndose demasiado encima cuando lo intentó en la tercera tanda con la izquierda y despertó el demonio que el torete llevaba dentro.

Se puso arisco e indómito el torete y, a partir de ahí, empezó una refriega intensa y emotiva con dura voltereta para el torero. Los tres espadas se fueron a hombros por la puerta grande sin mucho sentido cuando el público salía de la plaza hablando del mitin presidencial.

