Arrasa Manuel Diosleguarde: estos son los triunfadores de la feria taurina de Guijuelo La Asociación Taurina de Guijuelo ha proclamado triunfador absoluto de su feria al diestro salmantino, en una deliberación que distingue a Emilio de Justo como autor de la mejor faena

Manuel Diosleguarde y Emilio de Justo, a hombros en Guijuelo el pasado 18 de agosto.

La Asociación Taurina de Guijuelo ha hecho públicos los premios correspondientes a la recién concluida Feria Taurina 2025, celebrada del 15 al 19 de agosto, en la que Manuel Diosleguarde pasó con gran rotundidad con dos faenas de enorme mérito a toros de La Ventana del Puerto y Toros de Orive a los que cortó cuatro orejas. Esa misma tarde del 18 de agosto actuó Emilio de Justo, que ha sido proclamado como autor de la mejor faena del ciclo, por la que realizó al segundo toro de la tarde, Sinfonía de nombre y de la ganadería de Toros de Orive.

La amplia lista de premiados del ciclo taurino de Guijuelo es la siguiente:

—Triunfador de la feria: Manuel Diosleguarde, quien rubricó el 19 de agosto una tarde memorable, desbordando entrega y temple, logrando abrir la puerta con dos faenas de gran conexión con el público que fueron premiadas con un botín de cuatro orejas.

-Mejor faena: Emilio de Justo, por su actuación al segundo toro de la ganadería de Toros de Orive el 18 de septiembre.

-Mejor ganadería: José Enrique Fraile de Valdefresno, cuyos toros destacaron por su presentación, bravura y transmisión, ofreciendo un gran juego en la lidia.

-Detalle Taurino: A Javier Castaño y a Pedro Gutiérrez «El Capea», por su despedida de los ruedos en el coso guijuelense, aportando a la feria en un acontecimiento de enorme carga emotiva.

-Torero Revelación: Al novillero Julio Norte, que en el festejo mixto del día 17 mostró decisión y frescura, apuntando un prometedor futuro.

-Mención especial: A Alfonso Salinero, por sus 50 años de dedicación como presidente de la plaza de toros de Guijuelo, ejemplo de compromiso y entrega a la fiesta.

-Difusión de la Fiesta: A la Escuela Taurina de Salamanca, en reconocimiento a su 40º aniversario formando nuevas generaciones de toreros y transmitiendo los valores de la tauromaquia.

