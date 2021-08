¿A cuántos españoles le gustan los toros?

La tauromaquia, en todas su versiones, sigue generando interés entre más de once millones de españoles —casi un 25 por ciento de la población—, según señala un estudio económico y social elaborado para el Ministerio de Cultura y Deporte y publicado por la Agencia Efe.

El espectador medio de las corridas de toros, con más hombres que mujeres, tiene un alto nivel educativo y sobrepasa los 40 años

En ese sentido, el estudio indica que desde 2007, cuando el espectáculo registró cifras récord, a 2019 se ha producido una caída de un 60 por ciento en la celebración de festejos “formales” —no tanto en los espectáculos populares— así como también bajó la asistencia de público a las corridas de toros, a causa de los efectos de la crisis económica de 2008 “que el sector aún no ha sido capaz de revertir”. A pesar de ese prolongado descenso, un 28,5 por ciento de la población de todas las edades muestra, en una escala de 0 a 10, un interés suficiente o mayor de 5 por la tauromaquia, lo que supone una base de once millones de españoles, de los que millón y medio (el 5’9) se consideran además “muy aficionados”. Mientras que un 56 por ciento que no está interesado por distintos motivos.

Del estudio realizado por Vicente Royuela se desprende también que el espectador medio de las corridas de toros, entre los que hay más hombres que mujeres, tiene un alto nivel educativo y sobrepasa los 40 años.

En ese sentido, y en tanto que los sectores más jóvenes o de menor nivel educativo muestran un grado de interés similar, Royuela advierte de que “se puede estar produciendo un efecto de expulsión de las plazas de la gente con menos recursos dada la carestía de las entradas”, hasta el punto de que solo un seis por ciento de los encuestados declaraba haber asistido a algún festejo en 2018.