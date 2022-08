Una concursante de ‘La ruleta’ la lía con su sospechoso comportamiento: “A la salida te parto las piernas”

‘La ruleta de la suerte’, el histórico concurso que cada mediodía emite Antena 3, ha vivido este viernes uno de los episodios más esperpénticos que se recuerdan. Natalia, una de las tres concursantes del programa, ha levantado las iras y la indignación de muchos televidentes por un comportamiento alocado y excitado que muchos han achacado al consumo de alguna sustancia estupefaciente. “¿Cuántos cafés te has tomado esta mañana?”, le ha preguntado sorprendido Jorge Fernández, presentador del concurso, al ver tanta efusividad en su comportamiento. Ni corta ni perezosa, Natalia respondió que café no había tomado, pero sí algo que no podía confesar. De esta forma, la participante abría claramente la puerta a especular que las drogas estaban influyendo claramente en su extraña conducta.

Durante todo el programa, Natalia se ha dedicado a gritar de una forma desmedida; intentar resolver continuamente los paneles aunque no era su turno; molestar a sus compañeros mientras tiraban de la ruleta; confundirse a la ahora de colocar los gajos en su atril... Un cúmulo de despropósitos que incluso han tenido una amenaza a uno de sus compañeros. “A la salida te parto las piernas”, le ha espetado Natalia a Dani cuando este último le ‘robó’ 500 euros después de caer en el gajo de “me lo quedo”.

A pesar de su comportamiento, Natalia ha logrado milagrosamente llegar al panel final aunque no ha adivinado los tres sinónimos que se proponían (Aventura, peripecia y andadura). Se ha quedado sin ganar 2.000 euros, aunque se ha llevado a su casa 1.400.

Redes sociales como Twitter se han llenado de mensajes criticando la actuación de Natalia. “Por favor haced un test de drogas antes de que concurse. Esta tía es una vergüenza que salga en TV”, apuntaba @juanmart89. Por su parte, @elcidcanpeador señalaba: “Alguien puede decir la C de cállese la boca”.