Un concursante de 'Supervivientes', evacuado de urgencia de la isla

Desde 'Sábado Deluxe' informaban de la última hora sobre los participantes de Supervivientes, sorprendiendo Jorge Javier Vázquez a todos los espectadores al contar que Albert Barranco ha tenido que ser evacuado del programa.

Aunque el presentador no ha dado más información al respecto, ha asegurado que se trata por un motivo de salud pero que aparentemente no es grave aunque "hay que seguir su evolución". Jorge no ha confirmado si Barranco volverá a unirse al resto de sus compañeros y sumarse con normalidad a la recta final del concurso, aunque han asegurado que en el debate de esta noche explicara cómo se encuentra y cómo será su proceso. Hace ya unos días fue Antonio Pavón el que tuvo que abandonar el concurso por un problema de salud.

Eso sí, desde el programa han asegurado que Rocío Flores se ha quedado completamente hundida tras el abandono de su mejor apoyo en el concurso. Y es que para la nieta de Rocío Jurado está siendo una experiencia muy dura, ya que no siente el apoyo de Ana María Aldón y sufre los continuos ataques de Yiya, siendo Albert su único aliado.