Tensión, humor y terror: cinco series para no salir de casa este fin de semana

Este fin de semana existen múltiples opciones para disfrutar frente a la pantalla, con estrenos y propuestas que van desde el thriller de alto voltaje hasta la comedia más ingeniosa, sin olvidar el toque de terror propio de octubre.

Para los que deseen un poco de acción o drama, destacan dos series españolas muy potentes. En Movistar+, 'El Centro' se adentra en el universo del espionaje español con una historia ambientada en la actualidad, pero con claros ecos de la Guerra Fría. Todo comienza con un asesinato que destapa una operación internacional de los servicios de inteligencia rusos, obligando al CNI a actuar contrarreloj mientras intenta descubrir a un traidor entre sus filas. Una serie que combina acción, intriga y drama, y que muestra el lado más humano de quienes viven entre la lealtad, la traición y el deber.

En HBO, 'Pubertat' ofrece un enfoque muy distinto. Un drama contemporáneo que sacude a una comunidad cuando una denuncia de agresión sexual en redes sociales señala a tres adolescentes. Los adultos implicados deberán enfrentarse a la tensión y revisar sus propias creencias sobre la sexualidad, en una historia que revela cómo los traumas y tabúes también pueden heredarse.

Si lo que se busca es distraerse con unas buenas risas, hay dos comedias ideales. En Movistar+, 'Poquita Fe' propone una mirada costumbrista y muy ácida a la vida de pareja a través de Berta y José Ramón, interpretados por Raúl Cimas y Esperanza Pedreño. Con episodios de 15 minutos, es una opción ligera, inteligente y con mucho humor negro. En Netflix, 'Animal' cambia el campo por la ciudad. Luis Zahera interpreta a Antón, un veterinario rural que, tras una serie de problemas económicos, acaba trabajando con su sobrina Uxía en una clínica para mascotas muy mimadas en A Coruña. Del choque de estos dosmundos nace un humor muy divertido y tierno perfecto para desconectar.

Y por último, una pizca de terror, que siempre es bienvenida en el mes de octubre. En Netflix sigue triunfando 'Monstruo: La historia de Ed Gein', un inquietante retrato del hombre que inspiró algunos de los asesinos más famosos del cine. Ambientada en la Wisconsin rural de los años 50, la serie explora la relación enfermiza entre Gein y su madre, y cómo la soledad, la pisosis y la obsesión lo llevaron a construir una auténtica 'casa de los horrores' llena de cruentos crímenes.

