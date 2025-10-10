¿No sabes cómo iniciarte en el género de terror? Estos son los clásicos que debes ver y tres series actuales El mes de octubre invita a explorar universos como los de lo paranormal o el 'slasher'

Ha comenzado lo que los anglosajones denominan como la 'Spooky season', o lo que se podría traducir como la 'temporada escalofriante'. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, la potencia que marca el pulso cultural en Occidente, Halloween es una fecha muy señalada, y al igual que ocurre con la Navidad, durante los días previos a la festvidad todo se llena de decoraciones macabras y planes enfocados en el disfrute de experiencias terroríficas, recurriendo en muchos casos al cine y las series. Desde hace años, esta costumbre americana se ha implantado también en España, y cada vez son más los que se unen al interesante y estremecedor mundo de las brujas, las posesiones, lo paranormal o los crímenes sanguinarios.

En este universo caben comedias como 'Beetlejuice', miedo a lo sobrenatural y paranormal como en 'El exorcista', o el género 'slasher', en el que un violento asesino persigue a un grupo de víctimas que luchan por su supervivencia. Si no se ha explorado mucho este género, entre algunos de los muchos clásicos que se deben ver se encuentran 'Psicosis' (1960), 'El exorcista' (1973), 'La matanza de Texas' (1974), 'Halloween' (1978) y todas sus secuelas, 'Alien' (1979), 'El resplandor' (1980), 'Pesadilla en Elm Street' (1984) y 'El silencio de los corderos' (1991). Si además se quiere combinar con un poco de humor negro, 'Chucky' (1988) es otro de los filmes más populares. Todos ellos han marcado generaciones y son películas que no envejecen.

Mucho menos conocida es 'Sola en la oscuridad' (1967), protagonizada por Audrey Hepburn, que se aleja de su rol de actriz de comedia para adentrarse en el terror psicológico. En cuanto a producciones más recientes, la saga de 'Annabelle' (2014) es una de las muestras del terror católico, a la que se suma 'La monja' (2018). 'It' (2019) es un remake del clásico de Stephen King totalmente indispensable. Si se busca algo diferente pero en esa línea, también está 'Suspiria' (2017). Si continuamos con los remakes, 'La matanza de Texas' de 2022 tampoco defrauda.

En cuanto a series, 'Stranger Things', aunque no se trate de una serie de terror, tiene una alta dosis de tensión que combina lo sobrenatural con el riesgo constante de muerte. En ella, que estrenará su última y quinta temporada dentro de poco, los habitantes de un pequeño pueblo de Estados Unidos se enfrentan a los peligros de otra dimensión, con la que algunos humanos con poderes sobrenaturales pueden contactar.

El terror por la inteligencia artificial también está de moda. 'Cassandra' (2025) es una serie alemana en la que una familia se muda a una casa inteligente que tiene como asistente a una mujer-robot que guarda un oscuro y trágico secreto.

Y esta semana, en Netflix, donde también están disponibles las series anteriores, se encuentra 'Verdaderamente aterrador', una serie basada en hechos reales que mezcla el documental con la ficción. En ella se incluyen testimonios reales en la actualidad junto con la recreación actuada de cómo se desarrollaron estas historias paranormales. La primera, dirigida por Neil Rawles y compuesta de tres episodios, se llama 'Eerie Hall', y en ella los jóvenes de la Universidad de Geneseo se enfrentan a un espeluznante espectro y a todo tipo de experiencias paranormales. La segunda, de dos episodios y dirigida por Luke Watson, transcurre en una casa victoriana de ensueño, o más bien, de pesadilla, como bien indica su título: 'Esta casa me asesinó'.

Y en cuanto al audiovisual español...

En cuanto a los contenidos españoles, quienes no estén familiarizados con lo nacional deberían empezar con dos obras de Alejandro Amenábar: 'Tesis' y 'Los otros'. La primera recuperó en los 90 un género poco explorado en el momento en España, el thriller de suspense con una fuerte carga de terror psicológico. En ella, una joven estudiante investiga una serie de asesinatos ocurridos en la universidad, mientras teme que el asesino pueda encontrarse en su entorno más cercano. Además, la película plantea una crítica al morbo que domina los medios y la cultura contemporánea, donde parece que todo se justifica si hay audiencia. 'Tesis' no solo destaca por su calidad y tensión, sino que también supuso el brillante debut de uno de los grandes directores nacionales. Cinco años más tarde, en 2001, Nicole Kidman protagonizó una de las películas más representativas de nuestro cine. 'Los otros' es un drama que mezcla misterio y elementos paranormales. Los sucesivos descubrimientos y manías del personaje principal con sus dos hijos pequeños en una mansión apartada y rodeada de niebla, generan un clima opresivo y espeluznante, cuyo desenlace sorprende incluso a los espectadores más curtidos.

Menos conocida, pero igualmente recomendable, es 'La comunidad' (2000) de Álex de la Iglesia, que, si bien no es una película puramente de terror, combina humor negro, intriga y tensión de una forma magistral. Julia, interpretada por Carmen Maura, se muda a un lujoso piso gestionado por la inmobiliaria para la que trabaja. Sin embargo, su suerte cambia radicalmente cuando descubre 300 millones de pesetas escondidos en el piso de arriba, cuyo propietario acaba de fallecer. Escapar del edificio con el dinero no será tarea fácil y su vida estará en peligro constante.

Y para quienes busquen algo más reciente, merece la pena mencionar '30 monedas', (HBO), la serie también de de la Iglesia que combina horror, misterio religioso y conspiración, o en Netflix, la película de 2022 'El páramo', donde una madre y su hijo son perseguidos por un espeluznante ente.