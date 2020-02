Susana Molina, de ‘La isla de las tentaciones’, habla por primera vez de su paso por el programa

Susana Molina no ha querido dejar pasar la oportunidad de visitar SIMOF 2020, la pasarela que convierte a Sevilla en la capital mundial de la moda flamenca.

La ganadora de Gran Hermano 14 acudió al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla luciendo la mejor de sus sonrisas. Y es que su paso por La isla de las tentaciones ha devuelto a la actualidad su relación con Gonzalo Montoya. La pareja se conoció en 2013 cuando ambos concursaban en el reality de Telecinco. Desde entonces, Susana y Gonzalo habían dado buenas muestras de su amor en redes sociales.

Una relación que podría estar tocada y hundida después de su paso por el programa que presenta Mónica Naranjo. Sin querer hacer referencias a Gonzalo, Susana reconoció que nadie se esperaba el tirón mediático que está teniendo el programa.

“Cuando me lo plantearon no me esperaba para nada este “boom”, no sabía muy bien tampoco cómo se iba a hacer, íbamos un poco a ciegas porque al ser la primera edición nunca se sabe y nos ha pillado a todos un poco como de sopetón y todavía estamos asimilándolo”, señalaba Susana.

Además, la joven aseguró que ha recibido cientos de mensajes de cariño y apoyo en sus redes sociales: “Yo no me puedo quejar porque tengo muchísimo cariño de la gente y, por ahora, todo está súper bien”.