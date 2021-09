Sofía Cristo agrede a Miguel Frigenti en ‘Secret Story’, la expulsan y Bárbara Rey estalla

La tensión en la casa de ‘Secret Story’ va en aumento y, después de una monumental discusión entre Sofía Cristo y Miguel Frigenti que acabó con un empujón en directo al colaborador, la hija de Bárbara Rey ha sido expulsada este martes del reality.

Todo comenzó después de que los concursantes viesen un vídeo en el que el periodista y Cristina Porta intentaban pactar con algunos de sus compañeros para evitar las próximas nominaciones, lo que ha provocado una discusión en la que toda la casa se ha echado encima de Frigenti, especialmente Sofía que, visiblemente nerviosa, recriminó al polémico colaborador su comportamiento persiguiéndole por la casa mientras éste, tapándose los oídos, gritaba para no escuchar sus reproches.

La tensión ha ido en aumento hasta que, fuera de sí, la Dj ha agarrado de las muñecas a Miguel para que dejase de taparse los oídos y escuchase lo que tenía que decirle y ha terminado por agredirlo, propinándole un fuerte empujón que ha acabado con él cayendo sobre el sofá después de que al parecer el periodista le echase agua para intentar quitársela ‘de encima’. Un momento en el que todos sus compañeros se han quedado boquiabiertos, conscientes de que la agresión podía costarle el concurso a Sofía.

“Me voy antes de que me echéis porque no pinto nada con una persona como él aquí” aseguraba la hija de Bárbara Rey cuando un incrédulo Carlos Sobera conectaba con ellos para recriminarle lo “lamentable” de su espectáculo. “Soy muy impulsiva. Me enfado y digo cosas que duelen, pero no sabía que Frigenti era tan malo. No tengo necesidad de estar entre cuatro paredes con este ser, tengo una vida de puta madre y está tergiversando todo”, afirmaba la Dj, consciente de su gran error al empujar a su compañero.

Sin embargo, ya no había vuelta atrás y Sobera le comunicaba la decisión de la organización, que nada tenía que ver con un abandono voluntario del concurso: “Hoy todos habéis perdido los nervios, pero hay cosas que suponen traspasar la línea. Y tú, Sofía, lo has hecho hoy. La organización no tiene más remedio que expulsarte. Esto para mí no es agradable, pero puedes hacer las maletas. El jueves darás las explicaciones a Jorge Javier”.

Una decisión que la Dj ha acatado con resignación, disculpándose “por las formas” pero “reiterándome en todo lo demás”. “Me llevo gente especial de aquí”, ha confesado Sofía antes de abandonar el reality dejando a sus compañeros totalmente desolados.

La reacción de Bárbara Rey

Bárbara Rey, que no estaba presente en el plató de ‘Cuenta atrás’ cuando Carlos Sobera informaba a Sofía de que debía abandonar la casa tras “traspasar todas las líneas”, no tardaba en reaccionar a la expulsión de su hija, compartiendo varias historias a través de su cuenta de Instagram en las que, además de mostrar su apoyo incondicional a su hija, ha cargado contra Miguel Frigenti -llamándole “ser despreciable”- y contra Luis Rollán, al que ha recriminado no haber dado la cara por su hija a pesar de ser su “mejor amigo”.

“Estoy que me llevan los demonios... Porque yo conozco muy bien como es Sofía. Estoy viendo ‘La casa de los secretos’, y espero que sepáis como es Sofía. Tiene un corazón y unos sentimientos fuera de lo... Es muy buena gente, pero es una persona que las injusticias no las puede soportar”, defendía una nerviosa Bárbara poco después de la expulsión de su hija.

Cargando contra Frigenti al asegurar que “este ser despreciable se está comportando muy mal y está sacando de los nervios. Ya ha conseguido lo que quería, provocar a mi hija hasta...”, la vedette ha recriminado también el comportamiento de los compañeros de su hija: “Los demás forman la bronca pero luego después en un momento que ella se pone así para defender al resto ninguno saca la cara por ella, empezando por algunos que ella llama sus mejores amigos”. “Ella ha sacado la cara por los demás y los demás no han movido ni un dedo. El primero, su amigo Luis, el que ella piensa que es su mejor amigo”, ha afirmado dolida Bárbara apuntando directamente a Rollán.

Indignada, la artista ha asegurado que “Frigenti es una persona mala de nacimiento” y ha explicado por qué su madre no está defendiéndole en los platós: “Han salido vídeos en los que han dicho de todo de otros concursantes. La madre no sale en televisión porque no la quieren de los vídeos que hay”. “Lo que tenían que haber hecho con él es ponerse en la calle al ver los videos hablando de otros, igual que han prohibido a la madre defenderle porque son de la misma calaña”, ha asegurado.

“Mi hija no quiere estar con esa persona porque ella es la primera que ha dicho que quería irse. ¿Qué la han expulsado? Muy bien. Han expulsado a la mejor persona que había ahí dentro y ahí os quedáis con el resto. Gracias amigos”, concluía una Bárbara afectada que, por encima de todo, ha mostrado una vez más su apoyo a su hija tras su polémica expulsión de ‘Secret Story’.