‘Sálvame’, más estercolero que nunca. Kiko Jiménez, a Belén Esteban: “Será lo que tu potorro quiera ¿no?”

La entrevista que han hecho Kiko Jiménez y Sofía Suescun para una revista de tirada nacional este miércoles ha dado mucho de qué hablar. De hecho, la tarde en ‘Sálvame Diario’ empezaba bastante caldeada ya que María Patiño y Belén Esteban se mostraban bastante enfurecidas por las palabras que su compañero.

“Qué tenías tú con 29 años, ¿qué te gustaba ir a los toros?” le decía Kiko Jiménez a la Esteban cuando se encontraban cara a cara en el plató... y sin quererlo, Belén no se podía aguantar más y ha soltad la bomba: “¿Y a ti las cárceles?”. Sin dudarlo, la colaboradora ha salido unos segundos del plató asegurando que ya se había producido lo que quería y éste, con tono desafiante le ha dicho: “Será lo que tu potorro quiera ¿no? Le dice al director, ¿esto es lo que querías? vamos...”.

Belén, más calmada intentaba explicar que no entendía porque había hablado de su marido si nunca ha participado en el mundo del corazón: “Lo primero, mi marido en la vida, por no salir, no salió ni en la exclusiva de mi boda. Que hable de mí lo que quiera...” y además, confesaba que hasta el día de hoy tenía buena relación con él: “En los pasillos está solo y yo me he acercado a hablar con él”.

Kiko Jiménez se defendía asegurando que lo que ha dicho de la Esteban es lo mismo que ésta ha dicho de él y de su relación con Sofía Suescun: “Yo solamente he dicho lo que ha dicho ella de mi relación, lo mismo, he decidido pagarle con la misma manera” y la de Paracuellos se quedaba pensando en lo que había dicho de ella al principio de la tarde y volvía a dejar claro que: “Yo no he dormido nunca en un calabozo y te aseguro que yo en mi vida he ido de plaza en plaza, a lo mejor eso habría que cambiarlo”.