La salmantina Silvia Alonso en 'La Revulta': de su ovacionado alegato por Palestina a su vida sexual con Broncano La actriz acudió este miércoles al programa unto a Megan Montaner y Félix Gómez con motivo de la nueva temporada de 'La caza', la serie en la que los tres participan

José Fuentes Rajo Salamanca Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:33

Este miércoles 17 de septiembre, 'La Revuelta', el programa de David Broncano que se emite cada noche en La 1 de Televisión Española en prime time, recibió a varios invitados relacionados con el mundo del deporte y de las series.

En primer lugar, los nadadores Iris Tió y Dennis González, campeones del mundo en el último Mundial de natación artística, se sentaron en el sofá del programa para hablar en clave de humor sobre su situación económica y su vida sexual.

Para cerrar su intervención, vertieron sobre el pelo de Broncano una maloliente gelatina. De esa guisa recibió a los siguientes invitados, entre los que se encontraba alguien muy cercano al presentador, su pareja, la salmantina Silvia Alonso.

ESTRENO DE UNA NUEVA TEMPORADA 'LA CAZA'

El motivo por el que, además de Alonso, también acudieron Megan Montaner y Félix Gómez fue la nueva temporada de 'La caza', que en su cuarta entrega lleva el nombre de 'Irati' y que se ha estrenado recientemente en Movistar+.

Tras regalarle a Broncano un 'Wolpertinger', una criatura mitológica que aparece en la serie, los intérpretes recordaron cómo fueron sus inicios en el mundo audiovisual.

Alonso confesó que le daba mucha vergüenza verse a sí misma en pantalla, mientras Broncano comentaba que había «sufrido grandes presiones» para ver los primeros capítulos de la ficción.

Yo no obligo a nadie, me da vergüenza ver mis cosas como para obligar a alguien a verlas conmigo, me da algo», señaló la actriz. El equipo mostró entonces fotos antiguas de Alonso y Gómez, cuando debutaban en televisión con 'Tierra de lobos' y 'Al salir de clase', respectivamente.

«'Tierra de lobos' era un maravilloso western en Extremadura al que le tengo mucho cariño», recordó la intérprete. Broncano, sorprendido al ver las imágenes de su pareja en su juventud, exclamó: «¿Cómo me he perdido este material?».

También se proyectaron fotos del presentador, y, al compararlas con su aspecto actual, Silvia bromeó con un «¡Vaya glow up!». Broncano le respondió: «Has tenido suerte de pillarme ahora».

LA VIDA SEXUAL DE LOS INVITADOS

Tras este repaso, el programa entró en un terreno más íntimo con preguntas sobre la vida sexual reciente de los invitados.

Montaner admitió que, con la conciliación y los niños pequeños, era muy complicado encontrar el momento: «Cuando les lees el cuento y les arropas ya se te cae encima el cuento, estás completamente destruido, y dices venga vamos a buscar el momento, pero es que estás machacado».

Alonso añadió: «Después de las diez de la noche no se puede». El debate derivó entonces en cuál es el mejor momento para un encuentro íntimo. Grison, en tono de broma, opinó que a las seis de la mañana podía ser la hora ideal cuando se tienen hijos pequeños, o también durante la siesta, aunque con el riesgo de que llamen el repartidor de Amazon o los testigos de Jehová.

En ese punto, Broncano, directamente implicado en la vida sexual de Alonso, le pidió que diese «el dato». La actriz reflexionó: «Vamos, si es un trozo, si no se ha llegado a desarrollar pero se ha empezado, se ha tenido que parar..., ¿eso cuántos puntos suma?».

El presentador, confuso, respondió: «¿De qué hablas? Eso no ha pasado nunca». A lo que Alonso apuntilló que sí había ocurrido, «por cosas ajenas». David aseguró también ponerse «palos en las ruedas» ya que esa misma mañana «había lanzado una propuesta» y se le dijo «que no» porque la entrevista la tenía «nerviosa». «Por aquí el mes mal en todos los sentidos», concluyó el presentador.

ALEGATO A FAVOR DE PALESTINA

Antes de despedir a los invitados, Silvia Alonso quiso hacer un llamamiento por Palestina tras contar que el pasado lunes participó en un acto en la Puerta del Sol en el que «se leyeron los nombres de todos los niños asesinados por Israel». A su juicio, es un asunto que «debería estar por encima de ser de izquierdas o de derechas» y subrayó que «deberíamos alinearnos frente a la obviedad de que hay un genocidio y una barbarie». Sus palabras fueron ovacionadas por el público, en el que incluso se desplegó una bandera de Palestina.

