La de este domingo fue una gala atípica en OT, no solo para los espectadores que tuvieron que ver cómo Roberto Leal copresentaba el programa desde su sillón de casa junto a su perrita Pepa y la inestimable colaboración de la directora de la Academia, Noemí Galera que sí estaba junto a los concursantes. También porque los propios jóvenes que llevan casi dos meses encerrados y prácticamente aislados actuaban por primera vez en una gala en la sala de ensayos y sin público, de ahí que no hubiera ni expulsado (Hugo y Gérard continúan nominados) ni propuestos para abandonar el concurso, de ahí que la decisión de RTVE y la productora de ‘Operación Triunfo’ no resulte extraña. Ambos han decidido echar el cierre temporal de la Academia y mandar a los ‘triunfitos’ a sus casas “dado que no se puede mantener el formato de galas” que caracteriza al concurso.

Así lo ha dado a conocer este lunes la Corporación pública, que ha asegurado que la actividad en la Academia que dirige Noemí Galera y las galas “se retomarán en cuanto la situación mejore y se pueda realizar el programa con absoluta normalidad”.