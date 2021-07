Roberto Leal llama la atención a un concursante en Pasapalabra por hacer trampas

El hecho que desencadenó este momento fue cuando Javier dejó que pasaran los últimos cuatro segundos de la prueba sin decir nada, para que un posible error no le penalizara y así tener los mismos aciertos que sus contrincantes.

El mismo concursante se lo reconoció a Ana Torroja, “mejor, mejor, porque así empatamos. Si fallo, perdemos todos los segundos”, algo que llegó hasta la dirección del programa y al propio Roberto, que explicaron el por qué de no poder hacer esta treta, “no se puede hacer esto. Son las normas del programa. Es verdad (que hasta ahora) no había pasado, pero son las normas de ‘Pasapalabra’ porque, entre otras cosas, cuando no tenéis tiempos, un reloj o un cronómetro es para que no se hagan posibles estrategias a la hora de guardar ese resultado”.

Con todo este al final se decidió dejar al equipo de Javier con 0 aciertos y dar como ganador de la prueba al equipo de Sofía.