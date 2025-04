No te lo pierdas: cuatro estrenos impactantes arrasarán en Netflix y HBO este abril

José Fuentes Rajo Martes, 1 de abril 2025, 16:54 Comenta Compartir

Abril llega cargado de potentes estrenos y regresos de las series más esperadas. Las plataformas de streaming anuncian finales de series o nuevas temporadas de sus contenidos más exitosos.

Max se posiciona como una de las protagonistas con la última temporada de 'El cuento de la criada', que se estrena el 8 de abril. Basada en la novela de Margaret Atwood, la serie ha mantenido en vilo a los espectadores con su escalofriante retrato de Gilead, donde las mujeres fértiles son sometidas a esclavitud reproductiva. Elisabeth Moss vuelve como June Osborne, quien ha evolucionado de víctima a líder de la resistencia, en una temporada que promete un desenlace impactante.

Pero la plataforma no se detiene ahí. El 14 de abril llega la segunda temporada de 'The Last of Us', una de las series más aclamadas de los últimos años. Pedro Pascal y Bella Ramsey retoman sus roles como Joel y Ellie en un mundo devastado por un hongo mutante que ha convertido a la humanidad en una especie de 'zombies'. Esta nueva entrega introducirá a Abby, un personaje clave del videojuego original, y explorará un intrigante muro que divide a supervivientes e infectados, en una trama que promete ser aún más intensa que la anterior.

Netflix trae de vuelta 'Black Mirror' el 10 de abril con su séptima temporada. La serie creada por Charlie Brooker sigue explorando los límites de la tecnología y la moral humana a través de episodios independientes que mezclan ciencia ficción, terror y sátira social y exponen dilemas morales extremos, un gran acierto si se busca entretenimiento y desconexión.

Por otro lado, 'You' regresa con su quinta y última temporada el 24 de abril. La serie de suspense y crimen sigue la historia de Joe Goldberg (Penn Badgley), un hombre aparentemente encantador pero que en realidad es un acosador obsesivo y peligroso. A lo largo de las temporadas, Joe ha cambiado de ciudad e identidad en un intento de dejar atrás su pasado, aunque sus impulsos oscuros siempre terminan por alcanzarlo

En el ámbito nacional, Netflix estrena la primera temporada de 'El jardinero' el 11 de abril, una serie española sobre una mujer que educa a su hijo adolescente para ser un matón, pero el amor parece truncar sus planes. Prime Video, por su parte, ofrece un enfoque más íntimo con 'Dulceida al desnudo 2+1', un documental sobre la influencer y su nueva etapa familiar. Con estos estrenos, abril se perfila como un mes clave para los amantes de las series.

Este año ya hemos vivido el final de la serie 'Valeria', la tercera temporada de 'The White Lotus' o la segunda temporada de 'El Juego del Calamar', pero más allá de los potentes estrenos de abril aún queda la tercera temporada de esta última ficción, la última de 'Stranger Things' y la segunda de 'Miércoles', entre los estrenos más esperados de 2025.

