Pablo Díaz desvela en qué se ha gastado el 1.828.000 de euros del bote de ‘Pasapalabra’

Hace poco más de un mes que Pablo Díaz se llevó el bote de 1.828.000 euros de ‘Pasapalabra’, todo tras lograr ser el concursante más longevo del concurso de Antena 3 con 259 programas. Ahora tras ese tiempo ha reaparecido en el programa, también de Antena 3, Espejo Público y lo ha hecho con un look muy llamativo, en el que destacaba su cabello pintado completamente de verde.

En el espacio de las mañanas de la cadena de Atresmedia, Díaz ha contado en qué se ha gastado el dinero que ha recibido del premio del espacio presentado por Roberto Leal. “En lo primero que me lo he gastado ha sido en una Nintendo 64 y en una Nintendo Switch”, les afirmaba Pablo a los colaboradores del ‘Espejo del Verano’ a los que alguno de estos espetaba lo siguiente: “en los jueguecitos, vaya con los millennials”, todo entre risas.

Además de comprarse las videoconsolas, el flamante ganador de ‘Pasapalabra’ también contaba que lo quiere “emplear para ayudar a mis padres, si les falta cualquier cosa en el terreno económico que no tengan problema”. Más a nivel personal, cuenta que también se gastará el dinero “en independizarme, que no mucha gente de mi edad lo puede decir”, aunque expone que “no sé si me voy a independizar yo o voy a independizar a mis padres”.

De todas formas, Pablo Díaz no va a volverse loco y a malgastar el dinero, que no es tanto como la cifra que salía en el programa, ya que Hacienda se queda con una parte del premio.