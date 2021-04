Momento histórico: Rocío Carrasco, en entrevista respondiendo a las claves de su documental

Esta noche vamos a vivir un momento histórico: Rocío Carrasco en plató para hablar de su vida, de la versión que está plasmando en el documental que se lleva emitiendo varias semanas y que ha dado la vuelta a España entra revolucionado y dividiendo la opinión público. Es por eso por lo que vamos a analizar los temas que tiene que tratar la hija de la más grande en televisión para no defraudar a esa audiencia que espera con ansia sus explicaciones.

El viernes pasado veíamos a Rocío Flores desde ‘El programa de Ana Rosa’ hacer un llamamiento a su madre para decirle que sus hijos estaban ahí para lo que necesitara, que cogiera el teléfono y se sentasen para hablar y solucionar sus diferencias.

No sabemos qué dirá Rocío Carrasco, pero tendrá que dar una explicación al por qué no ha cogido el teléfono a su hija no el jueves pasado, sino también el año pasado cuando la llamó cuando salió de ‘Supervivientes 2021’.