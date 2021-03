El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, estuvo “sembrado” la noche del martes en “El Hormiguero” y dejó momentos para el recuerdo junto a Pablo Motos. De hecho, fue uno de los programas más vistos de los últimos tiempos en Antena 3.

Les dejamos algunas de sus frases en la entrevista:

- Sobre la obsesión en redes sociales por buscarle pareja: “Eso digo yo, no entiendo esa obsesión por buscarme novia. Eso de ser alcalde y soltero, el primero que hay en la ciudad, puede llamar la atención porque a la gente le extraña que, con mi físico, no ligue”.

- Sobre si utilizaría Tinder o cosas así para buscar pareja: “No lo necesito. Soy tradicional. Además, la erótica del poder no funciona”.

- Sobre cómo se las apañaba en la cocina: “Soy muy latino, de latas, vamos”, contestó entre risas el alcalde de Madrid. “Sobrevivo a base de latas, lo único que sé hacer es tortilla francesa”. “En la cena me refugio en los yogures y eso me da la coartada para no tener que cocinar ni nada por el estilo. Si vienes a casa y abres mi nevera te deprimes: Tengo unos sobres de kétchup de McDonalds, yogures, huevos y cervezas”. “Me han llegado a decir que tengo un piso de estudiante y no de alcalde”.

- Sobre las acusaciones del extesorero del PP Luis Bárcenas contra la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre: “Soy muy amigo de Esperanza Aguirre. Confío en Aguirre, abiertamente lo digo. Espero que acabe lo antes posible y que acabe con lo mejor para Esperanza”. “Cuando las cosas están en mano de la Justicia, que hable la Justicia, que se dicte la sentencia y quien tenga que pagar que lo pague”.

- Sobre el cambio de sede de los ‘populares’: “Es una buena idea. Los españoles piden ejemplaridad” en una situación donde “los símbolos son muy potentes”. “Estamos muy cansados de todo esto, pegamos un puñetazo y decimos no pasa nada, cambiamos de sede. Cuando nos cambiamos del Calderón al Wanda tampoco me dio pena”.

- Sobre su amor por el Atlético de Madrid: “Le dije a mi madre que, si moría, a esa edad, por lo que fuera, que esparciera mis cenizas por la banda izquierda del Calderón para que Futre corriera”, dijo, sobre el portugués, su máximo ídolo. “Cuando conocí el año pasado a Sergio Ramos Valdebebas al entregar el título de Liga al Real Madrid y le dije que de su vida borraría diez segundos”.

- Sobre los pactos de su partido con Vox: “No tuve problema en hacerlo con ellos porque redacté un documento de 81 medidas, y que me digan una de esas medidas que no se ajusta a nuestro Ordenamiento Jurídico...”

- Sobre la pandemia: “Entiendo a los jóvenes, pero dejémonos de fiestas ilegales, vamos a pedirles que nos hagan sentir orgullosos”. “El problema de la vacunación es que nadie conoce bien el protocolo de vacunación y que el Gobierno se limite a decir que llegan vacunas y hasta ahí. Son los presidentes de las Comunidades los que se están comiendo toda la gestión de la vacunación y se echa de menos gestión por parte del Gobierno”.

El alcalde de Madrid incluso se dejó medir en una curiosa competición con Pablo Motos para ver quién era más alto. Ganó el presentador valenciano por dos centímetros y eso que Martínez-Almedia pidió el VAR para comprobar el resultado.