Las claves de La Casa de Papel 4, según su director salmantino

El salmantino Jesús Colmenar continúa cosechando éxitos como director, esta vez con el estreno de 'La Casa de Papel 4'. La cuarta parte de la serie, que se ha estrenado este viernes, ya se ha convertido en lo más comentado en las redes sociales y los personajes de la serie, así como el hashtag oficial, se han mantenido durante toda la jornada en las Tendencias de Twitter. El director salmantino ha confesado diversos detalles durante los últimos meses en algunas entrevistas. Especialmente en una concedida a Fórmula Tv junto a Álvaro Morte, más conocido como 'el Profesor', hace algunos meses. Algo que todo el mundo tenía claro antes del estreno es que esta cuarta temporada de 'La Casa de Papel' esconde "muchas sorpresas" y Colmenar la definió como "una olla a presión".

La cuarta parte, según explicó el salmantino, es "más oscura y más dura para el espectador" pero mantiene el "nivel de enganche" al que los espectadores están acostumbrados y con el que ha logrado el éxito en todo el mundo.

La aparición de la aclamada actriz Belén Cuesta en la tercera temporada fue una sorpresa para todos los seguidores de 'La Casa de Papel'. A pesar de que solamente apareció durante pocos minutos en pantalla fue una de las escenas más comentadas en las redes sociales. Así, Colmenar aclaró que la actriz "no está de paso" y confirmó que su personaje juega un "papel importante" en esta cuarta parte y que "va a dar que hablar". La ausencia de protagonismo de Belén en la anterior temporada de la serie hizo que se desarrollaran todo tipo de teorías. Desde que es una infiltrada del grupo del Profesor a que es una policía encubierta... los fans dejan de buscar salidas a este papel.

Sobre el final, Colmenar se animó a desvelar que es "brutal" pero, como es lógico, no quiso dar más detalles. Una de las principales preguntas es de si esta se trata de la temporada final y, tanto Álvaro como el director salmantino, indicaron que esta se trata de la "parte cuatro" sin cerrar puertas a una posible continuación. Además, quiso añadir que "todos los personajes de la serie podrían tener un 'spin off'" y contar con una serie propia sobre su historia aunque, por el momento, "no hay planes" de estas producciones.