La nueva serie de TVE que tiene doblete de rostros salmantinos

La actriz salmantina Silvia Alonso está inmersa en el rodaje de “Fuerza de paz”, una nueva serie para RTVE, en la que comparte reparto con Alain Hernández (vinculado a Sotoserrano), Martiño Rivas, Félix Gómez y Alfonso Bassave. Ambientado en Guinea Ecuatorial, la grabación ha comenzado en Madrid y en abril irá a Mazarrón (Murcia). En estos momentos el equipo trabaja de noche y a 14º, en la recreación del interior de la base militar y como si estuvieran en el país centroafricano, según comenta la intérprete.

En un lugar perdido de la recóndita selva africana, la sargento Paula Elgueta (Silvia Alonso), junto a una nutrida unidad militar, consigue liberar de la esclavitud a mujeres y niñas que se encontraban secuestradas por un grupo de piratas. La misión es un éxito más para el contingente español en misión de paz desplazado a Guinea Ecuatorial.

Esa misma noche, Paula recibe una llamada. Su prometido Hugo (Carlos Serrano), que también forma parte del contingente, le llama desde la base militar de Bonaki, levantada en el sur del país. Angustiado, le pide que le escuche, pese a que lo que le va a contar le resulte insoportable. La llamada se corta.

A la mañana siguiente, recibe la terrible noticia: Hugo se ha suicidado. Paula cree que hay algo raro en su muerte y está decidida a averiguarlo en este thriller militar. “Es un buen drama. Pertenecemos todos a un contingente de la ONU, en una misión en Guinea. Y a mí me avisan de que mi prometido Hugo se ha suicidado, pero por distintas razones que se irán descubriendo, asumo que es imposible.... Hay tres personajes, el de Nacho (Martiño Rivas), Hugo y yo a los que nos sucedió algo en una misión anterior. Nadie sabe qué nos pasó, pero se irá trayendo a la trama con muchos flashback”, apunta Silvia Alonso.

“No había trabajado antes”, prosigue la actriz salmantina, “con ninguno de los actores. Es muy interesante y hemos hecho un buen grupo. Hemos tenido entrenamientos militares enfocados a cómo se llevan las armas, cómo se usan, cómo te cuadras, protocolos militares... Pero interesa que quede bien al rodar y puede que luego nos echen a los leones aunque sea ficción. La acción la rodaremos en Murcia y aún no hemos sufrido el peso de “la fiesta del accesorio”, como la llaman en vestuario”.

Rodar en tiempos de pandemia incide en los planes de grabación, que cambian más que en tiempos pre-covid. “Hay que estar preparado para todo. Estamos testándonos continuamente y toco madera. Todo está yendo bien, vamos cumpliendo las fechas y la previsión es terminar en junio. La mascarilla es incómoda, pero hay que trabajar con ella hasta que dicen “acción”. Te la pones después; ensayamos con mascarillas y es rarísimo, porque no ves la cara de tus compañeros, no te escuchas, se tiende a gritar más”, indica la actriz salmantina.

Antes de incorporarse a “Fuerza de paz”, Silvia Alonso trabajó en otoño en Italia a las órdenes de Alex de la Iglesia en “Veneciafrenia”, con la ciudad de los canales vacía. “Fue increíble”, apunta la intérprete. Con esta película de terror el bilbaíno inaugurará su sello The Fear Collection. ¿Cómo fue el rodaje? “Hay que estar preparado para trabajar con Álex, que tiene muy claro lo que quiere, y entregarte al juego, a la diversión, además de llevar preparado tu papel. Si él te dice así o asá, pues hay que ir a muerte, confiar. Es interesante. Es el rodaje en el que he tenido más adrenalina. No podía dormir las primeras tres semanas porque tienes que estar al 100 por 100 todo el rato. Hace muchos planos, pero repite poco. Y puede que en cada plano solo tengas una oportunidad. Eso hay quien lo lleva bien o mal. Yo lo pude manejar bastante bien”, asegura Silvia Alonso.