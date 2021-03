La importante decisión de Mila Ximénez sobre su cáncer: “si me dicen que esto va para larguísimo, se acabó el tratamiento”

Mila Ximénez vuelve al plató de ‘Sálvame’ y lo hace con el cariño incondicional de sus compañeros pero visiblemente cansada y agotada por el duro tratamiento al que se está sometiendo para lograr vencer esta lucha contra el cáncer. Con un look diferente al que nos tiene acostumbrados, Mila fue muy sincera sobre su pelo: “No me puedo peinar porque me han cambiado la quimio. No me puedo meter el cepillo, ni peine, ni nada para que no se me caiga, lo tengo muy debilitado”.

Muy sincera consigo misma y sobre todo con los espectadores, Mila confesó que el camino que está atravesando es mucho más duro de lo que se había imaginado en un principio, tanto es así que incluso se plantea tomar una decisión drástica proximamente dependiendo de unos resultados que espera en un par de semanas: “El otro día vi unas fotos de Pau DOnés y dije, yo hasta ahí no voy a llegar, ni de coña. Mientras pueda estar así y pueda venir bien, si me dicen que esto va para larguísimo, se acabó el tratamiento, lo que dure”.

Sobre cómo han sido estas semanas en las que no ha podido acudir a su puesto de trabajo en ‘Sálvame’, Mila explica: “Para mí volver significa que estoy bien, he estado casi un mes sin moverme de la cama. La gente estaba muy precupada y yo también, todo se decide dentro de dos semanas, la semana que vine me hacen una nueva prueba, se ha complicado una de las zonas, me hacen un TAC y dependiendo del TAC yo tomaré una decisión”.

Reconociendo que tiene muchas ganas de vivir, pero con una cierta calidad de vida, Mila habla de un posible desenlace con una gran tranquilidad y pidiéndole a los suyos que entiendan las decisiones que pueda llegar a tomar con respecto a su vida: “Está siendo muy largo el caminuo y muy jodido, pero ahí estamos. Me ha pillado cansada, la distancia con tu fmailia, la soledad, han sido muchas cosas y fundamentalmente soy una perosna que me gusta vivir, pero con calidad de vida. Lo dije con mi madre y conmigo no será diferente. A mí me dicen que esto tiene una duración de un tiempo y yo me organizo. No sé que haría pero estoy preparada, cada día más preparada”.

Visiblemente nerviosa, Mila fue muy sincera reconociendo que tenía algo de miedo a volver al plató de ‘su programa’: “Tegno mucho miedo a que la gente me vea enferma, me da miedo desmayarme, que tenga que ir al baño corriendo, esas cosas que no controlas con la enfermedad. Estoy bien y no me va a pasar nada”.