La 'cruz' de las Campos con 'Sálvame': ahora los insultos son para Terelu

Elitista, clasista, soberbia, pelota, egocéntrica... estos son algunos de los calificativos con los que han definido a Terelu Campos sus excompañeros de Sálvame. Una serie de críticas que han nacido de la polémica generada en torno a Alejandra Rubio y Lydia Lozano.

Y es que según Miguel Frigenti, la hija de Alejandra Rubio calificó a Lydia como una "vieja m..." en la fiesta de cumpleaños de su amiga Liz Emiliano. Una polémica que ha reabierto el cajón del clan Campos vs. Sálvame.

Unas circunstancias en las que Terelu Campos ha hablado por boca de Marta López para mostrarse resignada ante esta situación: "Si ahora toca machacarme a mí, que me machaquen, allá cada uno con su conciencia y cada uno le diré lo que tenga que decir donde se lo tenga que decir".

Mila Ximénez: "Me está dando pena lo que está pasando con Terelu"

Y es que según Marta, Terelu no ve Sálvame por eso no sabía que su madre estaba entrando en directo en el programa: "No lo estaba viendo, lo que pasa es que recibió un mensaje preguntándole ¿cómo no defendía a Alejandra? Llamó a Jorge pensando que no estaba presentando el programa. Ya le dirá acada uno lo que le tiene que decir donde se lo tiene que decir".

Una situación en la que también quiso posicionarse Gemma López que pidió a Alejandra Rubio que reflexionase porque "tiene a una abuela, a una tía y a una madre ahí. Creo que apellidarse Campos estaba considerado como un 'don' y Sálvame democratizó todo. Terelu es miedosa y políticamente correcta pero no pelota. Le gustaría pasar más desapercibida de lo que pasa. Se humanizó y se quitó capas.Esta Terelu me gusta más".

Y Mila quiso romper una lanza a favor de su excompañera y amiga:"Creo que ella está confinada con su madre y se está callando. Entiendo lo que hacéis, pero me está dando pena lo que está pasando con Terelu. Creo que no se lo merece. Por eso la mando al cielo". Una realidad en la que Mila Ximénez se ha sentido injusta con Terelu: "Fíjate si soy vidente, que mañana en mi blog hablo de lo injusta que he sido con Terelu y de por qué ella nunca me respondió. Yo entre con Terelu con el tema de Edmundo y no me voy a arrepentir nunca. Pero ella no entró por no fraccionar aún mas nuestra amistad"