Imagen promocional de 'El refugio atómico', con Miren Ibarguren al frente. NETFLIX
DESDE LA BUTACA

«La crítica basada en los tópicos de siempre al hablar de lo español ha abandonado el autodesprecio para caer en la ignorancia»

El éxito mundial de 'El refugio atómico' ha sido una puñalada directa al 'desarraigo snob' de nuestro país

José Fuentes Rajo

José Fuentes Rajo

Salamanca

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:00

Comenta

Aunque a muchos les duela, otra serie española vuelve a posicionarse en lo más alto del panorama mundial. 'El refugio atómico' ha sido lo más visto de la semana pasada no solo en España, sino en otros 43 países de todos los continentes, y si tenemos en cuenta el top 10, la serie arrasa en un total de 87 países.

Todos aquellos que, viendo el tráiler antes de que la serie se emitiese, ya la acusaban de ser un 'Fallout de Aliexpress' o de que iba a tratarse de la típica serie llena de sexo y diálogos absurdos, deben estar rabiando en estos momentos al ver que un contenido nacional se convierte en producto estrella en lugar de estrellarse. Qué lástima que, al no ser yanqui o coreana, no se atrevan a verla, ya que lo español siempre es malo. La acusan de tener una ejecución pésima, de ser horrible, incluso de ser lo peor que se ha visto últimamente. Me alegro, eso significa que la mayoría de la población española, que encumbra y revisiona 'Viridiana', 'El espíritu de la colmena', 'La caza' o 'Tesis', se ha aficionado al cine de Abbas Kiarostami o Akira Kurosawa, experimenta con la música atonal y disfruta de series documentales y poco vistas, ha refinado tanto su gusto y criterio que ya no tolera estas basuras que solo sabemos hacer en nuestro país y que, curiosamente, se valoran mejor en otros lugares en muchas ocasiones.

Sí, 'El refugio atómico' tiene sus fallos, incongruencias y partes mejorables, pero cabe destacar que se trata de un contenido de entretenimiento formado por actores de primer nivel. Hay aspectos criticables, por supuesto, pero no se puede tirar por tierra el trabajo llevado a cabo por todos los profesionales que han participado en una serie que también tiene aspectos muy buenos. El público no perdona, y si lleva dos semanas en lo más alto, por algo será. La crítica basada en los tópicos de siempre al hablar de lo nuestro ha abandonado el autodesprecio para caer en la ignorancia.

