Estos son los concursantes con más papeletas para entrar en ‘Supervivientes 2020’

Ya han comenzado las apuestas y son muchos los posibles concursantes de los que se han hablado. La gente empieza a inquietarse y quieren saber ya los nombres oficiales de los participantes de esta nueva edición de Supervivientes. Aunque no se haya confirmado a ninguno del momento, o al menos por la organización, estos son los nombres que más están sonando por las redes sociales.

Supervivientes está ya a la vuelta de la esquina. Tras el cierre temporal de Gran Hermano VIP, la cadena ha adelanto este programa para que los espectadores no esperen con ansia la llegada de un reality. Mientras tantos, estamos ‘living’ como dirían los millennial con ‘El tiempo del descuento’ y con ‘La isla de las tentaciones’. Este último ha supuesto un antes y un después y está teniendo una audiencia insuperable en los tiempos que corren.

Es una de las participantes de La isla de las tentaciones que más está dando de qué hablar. Fani entró con Christofer locamente enamorada pero no ha podido evitar caer en la tentación que el programa le tenía preparado. Además, una de las cosas que ella no sabía es que esa tentación tiene nombre y apellidos, Rubén. Un joven con un cuerpazo de escándalo que ha sabido ronearla y posteriormente, ha conseguido caer en sus redes del amor.

Aunque todavía no sabemos cómo va a terminar cada una de las parejas que entraron en La isla de las tentaciones, Fani es la primera que ha tenido relaciones con otro chico que no es su pareja. En otros términos, la primera en cometer una infidelidad en el programa. Muchos son los seguidores que quieren verla en Supervivientes y es que no sabemos si finalmente será concursante, pero entendemos que daría más juego que ningún otro.