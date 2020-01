Mila Ximénez, nueva concursante de ‘El tiempo del descuento’

Una de las personas que más nos sorprendió este domingo en el plató de El tiempo del descuento fue Mila Ximénez. Y no precisamente porque estuviera en la gala, que también, sino porque, ¡atención!, todo apunta a que se convertirá en la nueva concursante del ‘reality’.

Por si no nos hubiera parecido ya bastante el concurso que hizo Mila Ximénez en la casa de Guadalix de la Sierra en GH VIP 7, la colaboradora se volverá a meter en esas mismas paredes. Parece que la concursante no teme a su nueva entrada y ha decidido coger el toro por los cuernos. En una conversación bastante fluida con Jorge Javier Vázquez en plató, la colaboradora afirmaba que entraría de nuevo: “¿Estás dispuesta a entrar en la casa?” le decía el presentador, a lo que ella respondió: “¿Tú quieres que yo entre en la casa?”. Como no podía ser de otra manera, Jorge le dijo: “A mí me gustaría que entrases” y entonces, la exconcursante confesaba el bombazo de la noche: “Pues entramos en la casa”.

De esta manera, la colaboradora de Sálvame que está recién llegada al mundo real y a su programa de televisión, va a sumergirse de nuevo en una nueva aventura de la que no sabemos cómo saldrá. Recordemos que su paso por GH VIP 7 ha sido muy criticado y ha tenido muchos rifirrafes con personas a las que consideraba amigos.

Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que si Mila Ximénez ha aceptado entrar de nuevo, ha sido porque se trata de una decisión muy meditada. Ni en nuestro mejores sueños imaginaríamos que la periodista volvería a entrar a la casa de la que tanto deseó salir. Tendremos que esperar a los próximos días para saber cuándo se producirá este nuevo encierro.