Estas son las parejas que estarán en ‘La isla de las tentaciones 3’

Son la pareja más consolidada con cinco años de relación a sus espaldas. Se conocieron en Sevilla y, aunque al principio no pensaron que su historia llegaría tan lejos, no tardaron en enamorarse y comenzar una vida en común. Tras la felicidad de los primeros años, llegaron los problemas. Dos rupturas motivadas por el desgaste y la rutina y algún que otro desliz de Marina, acabaron por dañar su relación. Lo superaron pero reconocen que aún no han cerrado esos episodios. Él no consigue perdonar las idas y venidas de Marina y ella necesita reavivar la ilusión que tenía al principio de la relación. ¿Lo conseguirán?