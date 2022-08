El ritmo frenético de las noticias de Antena 3 con tintes salmantinos

Elena Salamanca, Esther Vaquero y Javier Gallego son tres de los rostros salmantinos más populares de la televisión. Es lo que tiene el ritmo frenético de perseguir la noticia como periodista en la cadena que se ha erigido como líder de la parrilla informativa. Todos, licenciados en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca, cuentan su experiencia detrás y delante de las cámaras, comenzando desde sus inicios y llegando hasta el punto en el que se encuentran actualmente: ‘Antena 3 Noticias 1’ y ‘Antena 3 Noticias 2’. En sus primeras tomas de contacto, los tres coinciden. Todos empezaron haciendo prácticas o con una beca en distintos medios de comunicación.

Elena Salamanca dio el pistoletazo de salida a su carrera en Localia, donde hizo prácticas mientras estudiaba. Desde entonces, ha ido sumando experiencia pasando por canales como Telemadrid o Movistar Plus, donde tuvo la oportunidad de combinar sus dos pasiones: el periodismo y los toros. Tres años después de conseguirlo, fichó por Antena 3, cadena en la que, a día de hoy, sigue día a día la actualidad política y, más concretamente, la de la Casa Real.

Esther Vaquero dio sus primeros pasos en la competencia. “Mi primera toma de contacto con la televisión fue en 2004. Entonces, hice una beca de verano en Informativos Telecinco y, aunque mi pasión siempre fue la radio, al final, he hecho más carrera en la televisión”, comenta la salmantina, ahora delante de las cámaras, junto a Vicente Vallés, en los informativos de las 21:00 horas.

El caso de Javier Gallego es especial. Siempre ha estado vinculado a la que, en la actualidad, es su casa. “Mi primera toma de contacto con la televisión fue hace más de 25 años. En el año 1994, cuando estudiaba 4º de carrera, vine a hacer prácticas a Antena 3. En ese momento, Olga Viza presentaba el informativo de las 15:00, Pedro Piqueras presentaba el de las 21:00 y Rosa María Mateo lo hacía en el fin de semana. Estuve cuatro meses con una beca”, recuerda el también charro, que, en breves, comenzará una nueva temporada en la cadena, de la que cree que sus puntos fuertes son el equipo de profesionales que la integran, además de la seriedad con la que se informa y de las herramientas de realización que tiene, incorporando la realidad aumentada.

En medio de todas las etapas por las que han pasado en los últimos años, ha habido algún que otro contratiempo, pero, sobre todo, ha estado presente la intensidad con la que han vivido su profesión por la de horas que han tenido que dedicarle. “El camino hasta llegar a donde estoy ha sido duro, pero, cuando haces lo que te gusta, pensar en cambiar cuando la cosa se pone difícil apenas dura unos minutos. Seguir trabajando con ganas y esforzándote cada día es el único secreto”, asegura Elena Salamanca, que, al igual que sus compañeros en plató, siempre ha intentado fijarse en profesionales como Concha García Campoy, Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, Olga Viza, Vicente Vallés o Matías Prats, a quien considera uno de los mejores comunicadores de la historia de España.

Cuando llega el momento de ponerse delante de la cámara, aparecen en escena un conjunto de emociones difícil de describir. Para Elena Salamanca, Esther Vaquero y Javier Gallego, lo más difícil es cargar con la responsabilidad que eso conlleva. “Más allá de los nervios y de que tengas un día mejor o peor, es algo que conlleva mucha responsabilidad porque hablas en un informativo que tiene mucha credibilidad y para mucha gente”, asegura Javier Gallego, que, al ser preguntado por el miedo a equivocarse, se muestra tajante: “Respecto a la equivocación, diría que equivocarse no es malo porque, cuando te equivocas, te humanizas. La responsabilidad es el mayor reto diario que tenemos. Con el tiempo, aprendes a controlar los nervios, pero el reto sigue ahí porque ponerte delante de una cámara exige mucha concentración y que sepas lo que quieres decir y cómo quieres hacerlo”. Ante la posibilidad, siempre presente, de que reciban críticas a través de las redes sociales, los tres relativizan. “Con el tiempo, he aprendido a hacer un caso limitado, tanto a las críticas como a los halagos, porque en las redes sociales hay de todo. Admito críticas constructivas y halagos que no sean gratuitos, que son los que debilitan”, asegura Esther Vaquero, que, además, muestra orgullo ante la satisfacción por el trabajo realizado en la pasada temporada, al igual que sus compañeros: “Estamos contentos con el trabajo que hacemos y con el respaldo que recibimos. No es que tengamos buena audiencia. Es que, muchos días, somos lo más visto de la televisión y eso no es lo habitual en un informativo. ¡Esperamos que dure mucho!

Por su parte, Javier Gallego no quiere dejar escapar la oportunidad de expresar su alegría por la situación que él y sus compañeros están viviendo con los índices de audiencia que están consiguiendo, algo que argumenta basándose en el ambiente que hay, donde se mezclan la destreza, la maestría y la juventud: “El ambiente de trabajo es muy bueno y, además, en él, se combina la experiencia de personas como yo, que ya llevamos bastantes años en la profesión, con la juventud. Todos estamos convencidos de que estamos haciendo un buen producto y de que estamos haciendo las cosas bien”.

Con tanta experiencia a sus espaldas, estos periodistas salmantinos ya se han encontrado con algún que otro principiante en Antena 3. A los que se inician en el mundo del periodismo y, en concreto, en la cadena, no les recomiendan otra cosa que no sea labrarse un buen futuro a base de trabajo en distintos medios y, en concreto, en los locales. Para Elena, que, actualmente, es redactora de la sección de Nacional de la cadena, lo más importante ha sido que ha sabido disfrutar y aprender de cada una de las etapas por las que ha pasado. De todas ellas, señala que, de cara a cubrir la actualidad en una cadena generalista, siempre es importante adquirir algo de experiencia previa en algún medio local.

“En los medios locales, aprendes a hacer todo con escasos medios técnicos y humanos”, recalca la salmantina, que considera que trabajar para el medio de comunicación en el que trabaja es un auténtico privilegio ya que, al ser los informativos líderes del país, “te están dando la oportunidad de seguir aprendiendo y exigiéndote cada día”. Todas las experiencias que se puedan tener a lo largo de una trayectoria son claves para Elena Salamanca, Esther Vaquero y Javier Gallego, que coinciden en que la ilusión y las ganas de trabajar y de aportar en un equipo como el de Antena 3 siempre se tienen en cuenta. Junto a ello, destacan que el periodismo es una profesión que lleva mucho tiempo.

“Para llegar hasta donde estoy ahora, he sacrificado muchas horas con mi familia. El trabajo es muy absorbente. No entiende de horarios, no entiende de festivos, no entiende de puentes... Muchas veces, cuando hay un festivo y todo el mundo está en casa, a ti te toca trabajar y, además, a tope porque la información no descansa. En nuestra profesión, hay dos formas de destacar: una es ser diferente y tener talento. La otra es destacar por la ilusión y esa está en mano de todos”, recalca Javier Gallego, que asegura que, en todo este tiempo, él nunca ha perdido esa ilusión que intenta demostrar en el informativo.