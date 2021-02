“Me gustaría adoptar un negrito y ayudarlo como a los animales”. Esta es la perla que ha soltado este jueves una colaboradora del programa ‘Ya es mediodía’ de Telecinco. La susodicha no es otra que Sofía Suescun, una ‘profesional’ como tantas otras y otros que salen de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

Durante la tertulia del corazón, los colaboradores de Sonsoles Ónega estaban hablando del posible embarazo de Anabel Pantoja. Rosa Benito aseguró que a ella le hubiese gustado tener más hijos. En ese momento, Suescun soltó su particular perla racista: “A mí me encantaría adoptar algún negrito, es como mi sueño, no sé. Igual que los animales. Ayudarlos”. La cara de Sonsoles Ónega se transformó en un poema y Miguel Ángel Nicolás trató de quitar hierro a la situación asegurando: “Es un poco como Sergio Ramos, la Sofía. Que vengan los niños y que vengan los perros”.

La respuesta de las redes sociales no se hizo esperar. Cientos de usuarios de Twitter acusaron a Sofía Suescun de racista y criticaron que ni el resto de colaboradores ni la presentadora del programa censuraran su comentario.