El esperado regreso de ‘Los hombres de Paco’ ya tiene fecha

Atresmedia lo acaba de desvelar. El regreso de ‘Los hombres de Paco’ ya tiene fecha, y será mucho antes de lo que imaginábamos. Así, después de estrenar en mayo por todo lo alto el primer capítulo de la serie, este jueves se estrenará el segundo, en prime time, en Antena 3.

Protagonizada de nuevo por Hugo Silva, Pepón Nieto, Paco Tous, Amparo Larrañaga, Carlos Santos y Neus Sanz, entre otros, la esperadísima vuelta de la serie que marcó a toda una generación contará también con la presencia de Michelle Jenner y Mario Casas, y este fin de semana ha sido presentada en el FestVal de Vitoria.

Los inolvidables Paco - interpretado por Paco Tous - y Mariano - al que da vida Pepón Nieto - nos han hablado del regreso de ‘Los hombres de Paco’, que comenzará con un importante giro argumental que marcará un antes y un después en la vida de sus protagonistas.

“Lo hemos hecho con mucho cariño. Si me hubiesen ofertado ‘Los hombres de Paco’ tres años después de terminar la serie hubiese dicho que no, pero con esa distancia que ha habido hay algo especial, hay un reto. Es una oportunidad para un actor repetir un personaje, crees que le falta mucho, hay otro vértigo, otro riesgo, y dije claro que sí”, confiesa Paco Tous, asegurando que volver a ponerse en la piel de Paco fue más fácil de lo que pensaba: “El tándem con Pepón funciona y darnos el testigo funcionaba rápido. Dijimos ‘Es demasiado fácil”. “También han pasado diez años y te permites cosas que antes no te permitias, el gozo, tranquilidad”, apunta ilusionado.

Una ilusión que comparte Pepón, que nos ha contado cómo fue volver a ‘Los hombres de Paco’ diez años después. “Estamos muy contentos, lo hemos pasado muy bien, ha sido como volver a sitios que ya conoces. Los personajes estaban, hemos envejecido nosotros. Estaban en la mochila de la memoria y luego con los compañeros que han venido nuevo pues han dado el aire fresco, ha sido un camino muy fácil, ojalá poder hacer más temporadas”, señala.

Confesando que no tuvo ninguna duda de volver a la serie, Pepón ha querido agradecer al público su importancia en este esperado regreso: “Son los verdaderos culpables de que estemos aquí. Hacía diez años desde que se acabó, ese público no han parado de poner escenas en internet, ese clamor del público es lo que ha hecho que se plantee volver a hacerla. Cuando me llamaron pensé que era una broma, tiene todo el sentido del gusto”