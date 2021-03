David Bustamante celebra sus 20 años en la música presentando ‘Bustamante, 20 años y un destino’ en ‘El Hormiguero’. En un momento complicado de su vida tan solo unas semanas después de perder a su amigo y compañero de Operación Triunfo, Álex Casademunt, el cantante no dudó en acabar con todos los rumores que hablan de mala relación entre ambos.

“A él le ofrecieron mucho dinero por meter mierda y fíjate si es amigo, que no quiso. Me duele mucho, quedaban cosas por hacer pero no pudieron ser. Ni por mucho dinero se puede meter mierda entre dos personas que se querían” ha explicado David sobre el supuesto enfado de Álex Casademunt por no haber contado con él en la reedición de ‘Dos hombres y un destino’. Dejando claro que Álex estará muy presente en cada uno de los directos que haga con este nuevo disco, David confiesa emocionado: “Álex era muy especial, era una persona que vivió mucho, una persona divertida, un ‘peter pan’, así era Álex y así lo recordaremos. Había sorpresas de interpretarlo en directo pero desgraciadamente no pudo ser”.

A punto de entrar en la cuarentena, David reconoce que ya ha comenzado a hacer los típicos deportes de esa edad: “He empezado a jugar al tenis, al padel llevo tiempo... me gusta la petanca en verano en la playa”. “Juego al tenis con Roberto Carretero y con Arturo Valls”. Cuando Motos le pregunta si también juega con el cantante Pablo López, Bustamante hace gala del sentido del humor que le caracteriza: “No se atreve a jugar, él lleva toda la vida, yo cuatro días y tiene miedo a que le reviente”.

Presumiendo de forma física y reconociendo que está en uno de los mejores momentos de su vida, el cántabro reconoce que ha perdido 26 kilos con mucho trabajo, esfuerzo y también con ayuda. “A la gente no hace falta decirle si está gordo o no, todo el mundo tiene un espejo en casa. Muchas veces uno solo no pude, tengo amigos, familia y una pareja increíble que me anima cuando me caigo. Es cuestión de salud y bienestar, cada uno tiene que reconocerse. Hoy me reconozco y tengo todas las ganas de comerme el mundo”.