Muere a los 39 años el cantante Álex Casademunt, exconcursante de OT

Nacido en Vilassar de Mar (Barcelona), Casademunt participó en la primera edición del programa ‘Operación Triunfo’ (OT), tras lo que publicó varios álbumes, tanto en solitario como con el grupo Fórmula Abierta.

También presentó programas de televisión como ‘Los Lunnis’ o ‘¡Mira quién baila!’ y formó parte del elenco del musical ‘Mamma Mia’ en 2010.

La productora Gestmusic ha mostrado en un tuit su pésame por el fallecimiento de Casademunt y ha expresado el pésame a la familia y amigos, y el programa ‘Operación Triunfo’ ha señalado que estará “por siempre” en su corazón

Excompañeros de ‘OT’ han mostrado en redes sociales su pesar por la muerte del cantante: “Alex es un tío espectacular, de lo que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser verdad”, ha asegurado David Bisbal en un tuit.

“Estoy en shock”, ha asegurado Naim Thomas, mientras que el cantante Manu Tenorio ha mostrado su pésame y ha recordado la alegría con la que llenaba cada rincón.

“Te quiero Alex, te quiero mucho. Ve tranquilo, aquí siempre estarás a nuestro lado”, ha asegurado Chenoa del cantante, del que también se ha despedido Verónica Romero, quien ha destacado el sentido del humor del cantante y lo ha definido como un ser de luz.