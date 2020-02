Conoce al primer concursante confirmado de ‘Supervivientes 2020’

Este catalán de 25 años y mecánico de profesión cuenta con 400.000 seguidores en Instagram y ha sido tronista del programa que lleva más de 10 años en antena, logrando conquistar a Rym Renom y protagonizar una de las historias que más expectación ha causado en el programa junto a la también ex superviviente y ex viceversa Violeta Mangriñán. Pero no ha sido la única que ha sucumbido a su escultural cuerpo repleto de tatuajes, sino que la hija de Ortega Cano, Gloria Camila Ortega también habría tenido un affaire con el viceverso.

A falta de conocer la fecha definitiva en la que comenzará la emisión del concurso de supervivencia, la cadena de Mediaset irá dando a conocer su lista de rostros, aunque seguro que muchos ya resultan familiares después de que se haya hablado de ellos en los medios, tal y como contamos hace unas semanas.