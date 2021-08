Así es la relación entre las protagonistas de ‘Valeria’, el gran éxito de Netflix

Por eso, y a pesar de que las actrices destacan que rodar la serie es “muy divertido”, no dudan en asegurar que lo mejor de la experiencia ha sido conocerse y formar el cuarteto indivisible en el que se han convertido: “Lo mejor ellas. Y lo importante, que empecemos a apoyarnos y a hacernos fuertes todas juntas”. “Es nuestro deber mandar un mensaje femenino y empoderado. La ficción en sí representa la realidad que queremos crear y es uno de los valores de la serie. Mujeres hay que apoyar a mujeres, siempre”.

Convertida en una de las actrices del momento gracias al personaje de ‘Valeria’, Diana Gómez acaba de recibir el galardón a Mejor Actriz Revelación en los Premios de La Alcazaba, en Ávila. Tan simpática, sencilla y natural como la protagonista de la serie de Netflix, la catalana nos ha contado qué ha supuesto interpretar a la protagonista de la famosa saga de Elísabet Benavent en su adaptación a la pequeña pantalla, cómo le ha cambiado la vida después de dar vida a ‘Valeria’ y si hay algún ‘Víctor’ que ocupe su corazón.

- Europa Press: Enhorabuena, qué significa este premio.

- Diana: Muchas gracias, para mí es como el final de estos dos años antes de Valeria, antes de La casa de Papel y no sé, estoy muy feliz, además aquí rodamos Valeria, la primera temporada cuando no se sabía nada de cómo iría, ni de pandemias ni nada, es un momento muy especial volver aquí.

- E.P.: Como ha cambiado tu vida.

- D Tampoco ha cambiado tanto, es verdad que cuando abro Instagram lo veo y leo los mensajes que son muy bonitos pero lo que ha cambiado es que he tenido la oportunidad de interpretar un personaje que ya era muy querido y de jugar, de crecer como actriz y de aprender.

- E.P: Qué te ha dado tu personaje.

- D: Me ha dado la oportunidad de trabajar con un personaje que evoluciona y luego es un personaje que me enseña mucho, yo también me veo muchos puntos en común con ella, es muy bonito contar la amistad y cómo evolucionan las chicas unas con las otras.

- E.P: Con tus compañeros hay muy buen rollo, muy buena relación. Hay grupo de WhatsApp.

- D: Sí, tenemos un grupo las cuatro, hay grupos con los actores, con las directoras, pero con las chicas creo que fue de los primeros que creamos, este grupo se queda y se hablan las cosas más subidas, muchas cosas que no se pueden revelar.

- E.P: Has hecho amigas.

- D: Sí, creo que sí, es muy bonito, nos hemos encontrado cuatro personas que nos gusta mucho nuestro trabajo y nuestra profesión, hemos quedado mucho para hablar de los guiones, de los personajes, ha surgido la amistad.

- E.P: Ellas sean lo mejor que te llevas de la serie.

- D: Es una de las cosas que sí que me llevo.