Ana María Aldón desobedece a Ortega Cano y marca su brecha con Rocío Flores

Ana María Aldón se ha convertido en una de las grandes protagonistas de esta edición de 'Supervivientes', aunque no por el motivo que a ella le gustaría, sino por dinamitar la relación de la familia de su marido, José Ortega Cano.

La concursante saltó del helicóptero a la par que Rocío Flores. La única nieta de Rocío Jurado, y por lo tanto la sobrina de Gloria Camila, el padre de esta y pareja de Ana María, por lo que todo apuntaba que sería un importante apoyo para la hija de Antonio David Flores. Sin embargo, ha resultado ser todo lo contrario.

Desde las primeras semanas en Honduras Ana María Aldón dejó claro que ella y la hija de Rocío Carrasco concursaban por separado y eran dos personas diferentes, por lo que no estaba dispuesta a salir en defensa de la joven en sus diferentes enfrentamientos. Algo que ni Rocío ni el resto de concursantes entendieron, e incluso se lo reprocharon.

Pero Ana María ha ido incluso más allá. Si alguien le ha declarado la guerra a Rocío Flores en la isla es Yiya, a quien la dirección ha nominado disciplinariamente por llamar "morsa" a su compañera. Y el mejor apoyo de Yiya en la isla ha resultado ser Ana María Aldón. Un gesto que ha llamado la atención a los familiares de Rocío en España, que no han dudado en cargar contra la diseñadora por no solo no defender a Rocío, sino apoyar a Yiya y consolarla después de su nominación.

La propia Rocío ha mostrado su decepción, pero Ana María se ha defendido asegurando que no son familia, como ya demostró en su buena relación con Antonio Pavón, el otro enemigo de Rocío Flores.

Esta situación habría enfadado mucho también a José Ortega Cano y Gloria Camila, pero es que el torero le pidió a su mujer durante una llamada telefónica que estuviera al lado de Rocío Flores. Una petición que Aldón ha desobedecido totalmente, provocando aun más el enfado de su familia y la difícil defensa de Gloria Camila.

Las teorías ante el comportamiento de Ana María son diferentes. Mientras unos defiendes que es una estrategia de ella misma para distanciarse de la familia de Ortega Cano e incluso del propio torero, teniendo así una excusa para supuestamente divorciarse del padre de su hijo. La otra teoría es que detrás de cámara Ana María criticó con Yiya a Rocío Flores y su familia, por lo que ahora no se atreve a llevar la contraria a la concursante más polémica de esta edición.