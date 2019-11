Un nuevo timo ha perjudicado a varios de los usuarios de Whatsapp. El “Whatsapp azul” consiste en que se envía un mensaje en masa dando la falsa información de que se empezará a cobrar 0,01 euros por cada mensaje enviado, pero si lo reenvías a unos 10 contactos tu logo se volverá de color azul.

Sin embargo, la Guardia Civil ha avisado de se trata de un timo en Twitter. Es más, ha explicado que es recurrente y que se deben ignorar este tipo de mensajes. El tuit lanzado expone literalmente: “Y otra vez llega el bulo de que habrá que pagar por el Whatsapp, pero si reenvías el mensaje se volverá azul y te saldrá gratis y blablabla...(eso sí que es cansinismo nivel mítico). ¡Que no! ¡Que @WhatsApp es verde!... (como nosotros). No piques, no reenvíes”.