La estafa relacionada con Correos con la que podrán robar tus datos bancarios

Las estafas han proliferado en gran cantidad en los últimos años gracias a las nuevas tecnologías y a las posibilidades que abren estas. Son pocos los estamentos que se libran de que un delincuente se sirva de ellos o su nombre para llevar a cabo un timo, el último afectado, Correos.

El organismo en su división Correos Prepago ha visto como la suplantan para hacerse con los datos personales y bancarios de la persona a la que pretenden estafar. Se trata de una campaña de anuncios maliciosos que se hacen pasar por el servicio de ‘Correos Prepago’.

El modus operandi consiste en utilizar como gancho un enlace con una URL muy similar a la legítima para despistar a los usuarios y no hacerles sospechar. Algo en lo que es muy fácil caer ya que el fraude no ser perpetúa por medio de un SMS, WhatsApp o correo, sino que es una página como cualquier otra que aparece al hacer una búsqueda en el navegador. Si pulsan sobre ella, son redirigidos a una página falsa muy similar a la oficial y que tiene como propósito robar sus datos personales y bancarios.

Si has sido víctima de este delito, deberás modificar lo antes posible la contraseña de acceso a la banca online, así como contactar con la entidad para informar de la situación. Además, se recomienda modificar la contraseña de todos aquellos servicios en los que se utilice la misma. Si has facilitado las credenciales de tu cuenta financiera, recopila todas las pruebas de las que dispongas (capturas de pantalla, email, mensajes, etc.) y contacta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para presentar una denuncia.

El Incibe da lo siguientes consejos para evitar estafas de este tipo:

- No abrir enlaces en mensajes SMS de usuarios desconocidos o que no haya solicitado: hay que eliminarlos directamente.

- No contestar en ningún caso a estos SMS.

- Tener precaución al seguir enlaces o descargar ficheros adjuntos en correos electrónicos, mensajes en aplicaciones de mensajería o redes sociales, aunque sean de contactos conocidos.

- Tener siempre actualizado el sistema operativo y las aplicaciones.

- Revisa la URL de la página web. Si no contiene un certificado de seguridad o no corresponde con el sitio web, nunca facilites ningún tipo de información personal o bancaria.

- En caso de duda, consulta directamente con la empresa o servicio implicado o con terceras partes de confianza, como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y la Línea de ayuda en ciberseguridad.