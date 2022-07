Las nuevas estafas por WhatsApp con las que deberías tener cuidado

WhatsApp no tiene versión premium ni oro ni plus... empezando por ahí. Si te mandan un mensaje ofreciéndote la descarga de esta actualización molona de la aplicación pasa de ella, ya que solo intenta infectar tu teléfono con un virus que intentará robar tus datos. Concretamente, te pueden prometer mejoras en la app e incluso que a través de ella recibiras fotos de famosos desnudos, generalmente de mujeres. Algo totalmente falso y que te podría acarrear muchos problemas.

Igual que puede llegar el texto con la posibilidad de tener WhatsApp premium, se puede dar la ocasión de que la notificación rece un ‘pague usted aquí para descargar la app’. La aplicación perteneciente a Facebook es completamente gratis , así que es mentira cualquier mensaje que te dice que has de pagar. Esta estafa es muy peligrosa ya que te piden los datos bancarios y con estos pueden robarte el importe pedido e incluso todo lo que tengas en la cuenta.

Este engaño es parecido al de los sorteos ya que el procedimiento es el mismo, te invitan a una celebración con premios y te piden que lo compartas. No solo no existe celebración ni premios que te pueden introducir un virus que hará inservible tu móvil y el de aquellos a los que se lo has mandado.