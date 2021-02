5 ventajas que la digitalización ha traído a las empresas

Tras un 2020 duro, empieza un 2021 repleto de cambios y de nuevas ideas. Si hay algo que ha marcado los últimos años, sobre todo este último tan extraño y complicado, ha sido la relevancia de las propuestas digitales. Empezamos con los ordenadores y con internet, pero empezamos con los smartphones y las plataformas online.

Todo esto ha causado una enorme vorágine que ha sacudido a todo la sociedad y que, por medio, ha tenido a unas empresas que poco a poco han tenido que aprender a adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Y cuál ha sido la forma de hacerlo? A través de lo que se conoce como digitalización.

Un proceso al que cada vez se lanzan más y más empresas, y que está dejando muy claro cuál es el camino a seguir. Pero, ¿realmente es necesario digitalizarse? Vamos a empezar dejando claro que sí, aunque no nos vamos a limitar solo a eso porque, por muy cierto que sea, hacen falta argumentos. Y los vamos a dar, sobre todo porque vamos a ahondar en las ventajas de la digitalización para las empresas.

Qué ventajas brinda la digitalización

¿Hay razones para defender tanto esa digitalización que tantas empresas abanderan? Cuando algo se extiende tanto, hay razones de sobra para pensar que sí. No obstante, aquí vamos a ver qué ventajas brinda la digitalización en los negocios. Algo con lo que, esperamos, quede clara la magnitud y repercusión de este procedimiento de transformación.

En la actualidad, podemos encontrar herramientas para negocios como la solución empresarial Geinfor, cuya implantación ya deja claro hasta qué punto es bueno apostar por digitalizar procesos y lanzarse a internet. Pero no nos vamos a quedar solo ahí, vamos a mirar a todo el horizonte digital y en lo que implica de cara a las empresas.

Mejora del rendimiento

Sin duda alguna, una de las principales claves que alimentan la digitalización. Para las empresas, las soluciones informáticas que aparecen en el mercado no sirven solo como oportunidades para adentrarse en internet y captar más miradas, también ayudan a agilizar numerosos procesos, lo que supone una enorme mejora de rendimiento en general.

Se eliminan recursos y procedimientos innecesarios, se potencia todo aquello que funciona y se mejora aquello que no iba tan bien. Citando el caso de Geinfor, antes mencionado, su ERP sirve como ejemplo, ya que mejora la organización de procesos, afectando incluso a la comunicación en un negocio. Es la gran consecuencia de la digitalización, y uno de los principales motivos por los que dar este salto.

Más escalabilidad

Esto es algo muy fomentado por las soluciones informáticas y tecnológicas que se implementan en los negocios digitalizados. Antes, una empresa pequeña que tuviera que amoldarse a una enorme demanda podía enfrentarse a serias dificultades. Cuando ese incremento es repentino, resulta muy difícil amoldarse rápidamente para satisfacer a los consumidores.

No obstante, en las nuevas empresas que han dado ya el paso de la digitalización, todo esto se vuelve más sencillo. El software con el que trabajan, las estructuras online y todo el entramado que les da forma ya está preparado para subir los peldaños que sea necesario ante un incremento de la demanda.

Eso no quita que haya ciertos procesos que sean más difíciles de adaptar, pero el procedimiento en general y al completo, se vuelve algo mucho más sencillo. No hay factores limitantes, o al menos no tan fuertes como antes.

Mayor alcance entre el público

Otra de las grandes bondades de llevar a cabo esta transición, y una que mira mucho tanto a la nueva sociedad tecnológica como a todo el panorama online. Solo hay que pensar en una cosa para valorar este impacto: ¿cuántas personas pueden entrar en una página web? En efecto, millones de personas.

¿Cuántas personas podrían entrar en una tienda de una ciudad? La diferencia es abismal, y eso es algo que se consigue solo con abrir un portal online para un negocio, algo que es parte esencial de la digitalización de las empresas.

Se pueden añadir más factores, como la apertura de canales en YouTube, la visibilidad en periódicos, los perfiles en redes sociales, la publicidad digital... Todo eso confluye y se realimenta, consiguiendo finalmente que la empresa tenga un alcance mucho mayor.

Nuevas oportunidades de negocio

Con la llegada e implementación de soluciones digitales, con el salto a internet, con la presencia en redes sociales... Con todo esto, y con los nuevos formatos que van ganando fuerza en internet, una empresa digitalizada se topa con un potencial infinito de posibilidades.

De hecho, algo que fomenta mucho la digitalización es la posibilidad de apostar por nuevas oportunidades o formas de negocio. Cambiar la venta en local por la venta online, dar forma a nuevos servicios o productos apoyados en el uso de las tecnologías o incluso plantear colaboraciones con otras empresas.

Hay muchas opciones, y todas ellas ayudan a la empresa a crecer, a generar sinergias que la acerquen a ese éxito que está siempre como meta.

Incremento en los ingresos

Obviamente, uno de los principales alicientes por los que se apuesta por esta nueva era digital. Todos estos cambios, todas estas oportunidades y toda esta optimización, aunque vayan ligados a unos más que necesarios costes para toda la implementación y su desarrollo, también traen consigo un notable incremento en ingresos.

¿Qué significa esto? Una mayor tasa de beneficios, conseguida sobre todo gracias a un enorme ROI. La inversión realizada en todo esto se ve compensada holgadamente por el aumento del retorno, algo que, como ya mencionábamos antes, ayuda a la empresa a crecer exponencialmente.

Son factores más que claros y evidentes. Solo hay que ver cómo el panorama empresarial ha apostado al máximo por implantar soluciones digitales y apostar por estas nuevas propuestas en los últimos años. Durante el último lustro, las empresas que han abrazado lo digital han crecido a un ritmo endiablado.

A la vista están los motivos, desde luego.