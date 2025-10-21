Así ha sido el virulento incendio en Villanueva del Conde Una de las viviendas sufrió el desprendimiento parcial de su fachada, que casi alcanzó a uno de los camiones de intervención

D. Sánchez Villanueva del Conde Martes, 21 de octubre 2025, 16:59

Cuatro viviendas han resultado afectadas por un virulento incendio urbano declarado en la localidad de Villanueva del Conde durante la mañana de este martes. El fuego, del que aún no se conocen las causas, comenzó sobre las 10:45 horas en una de las viviendas ubicadas cerca de la plaza de las Eras.

La intensidad de las llamas, unida al hecho de que se trataba de edificaciones antiguas cuyo principal elemento constructivo era la madera, hizo que el fuego se extendiera con rapidez. Los equipos de extinción, llegados desde los parques de bomberos de Tamames, Béjar, Ciudad Rodrigo y Guijuelo, trabajaron en las labores de extinción, refrigeración y contención para evitar la propagación del fuego a las viviendas colindantes.

En total, 15 efectivos y 6 vehículos de bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento se afanaron en sofocar el fuego, que finalmente afectó a cuatro viviendas, una de las cuales sufrió el desprendimiento parcial de la fachada, que estuvo a punto de alcanzar a uno de los camiones de intervención. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales, ya que las viviendas se encontraban vacías en el momento del suceso.

La estrechez del casco urbano dificultó los trabajos de extinción y el acceso de vehículos de gran tamaño por las calles, lo que limitó la maniobrabilidad de las escalas. Esto obligó a movilizar un vehículo de altura del parque de Ciudad Rodrigo y la escala del parque de Béjar, mientras que la nodriza fue desmovilizada al no poder acceder al foco del incendio.

Desde la Diputación de Salamanca se dio aviso a la coordinadora del CEAS de la zona por si fuera necesaria la activación de recursos sociales o de emergencia para atender a las personas afectadas. Asimismo, se mantuvo la vigilancia del foco una vez extinguidas las llamas, para evitar cualquier reactivación, mediante retenes de guardia.

Un problema creciente

En los últimos tiempos, los alcaldes de municipios similares han mostrado su preocupación por las dificultades de acceso que tienen los vehículos de emergencia a sus angostos cascos urbanos. En diciembre de 2024, dos vecinos de la localidad de Miranda del Castañar perdieron la vida en un incendio en su domicilio.

Santiago, que se encontraba en el interior, y Félix, su hijo, que entró para intentar rescatar a su padre, fallecieron el día antes de Nochevieja. Una pérdida que aún se siente en el municipio. Sirva como muestra el recuerdo a ambos durante las pasadas fiestas patronales del mes de agosto.

En este sentido, el alcalde mirandeño, Manuel González, ha manifestado en varias ocasiones la necesidad de dotar a estos municipios de bocas de riego en las zonas urbanas. En el caso de Miranda del Castañar, el Consistorio está acondicionando estas conexiones de agua para dotarlas de mayor presión, lo que facilitará la extinción de incendios urbanos.

Otro problema añadido en las zonas rurales es la creciente despoblación y envejecimiento de la población, una situación que deriva en que muchas viviendas antiguas se encuentran vacías y sus materiales son más propensos a las llamas.