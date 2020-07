Una de las primeras personas en llegar al lugar del accidente de Pedrosillo: “El conductor estaba aterrorizado”

“Este es un pueblo pequeño y ellas eran tres personas majísimas en todos los sentidos, muy buenas vecinas, muy curiosas, muy majas y siempre dispuestas a todo. ¿Cómo vamos a estar?”. Puri era amiga de las tres mujeres que el miércoles a última hora perdían la vida en Pedrosillo el Ralo como consecuencia de un atropello en la carretera de Valladolid, una carretera que también frecuentaba Puri junto a otras amigas del pueblo para dar sus paseos diarios y que hace dos días fue el escenario del desenlace fatal de Pili, Juli y Loli.

Como relatan Andrea y Javi —dos jóvenes del pueblo— apenas una hora antes del trágico final habían visto a Pili y Juli en la asociación del pueblo jugando al dominó y tras el accidente se encontraron con el nieto de Juli, Marcos: “Nos lo encontramos poco después de que se enterase de lo sucedido y estaba destrozado. Aunque vivía en Salamanca siempre se viene a pasar el verano con su abuela”.

Aunque eran muchos los vecinos que caminaban por la vía a diario, el suceso ha conmocionado de tal forma al pueblo que muchos han cogido miedo: “Toda la vida hemos ido por esa carretera porque hay un arcén muy grande pero ahora..., hasta me ha llamado mi hija para que no vuelva a pasear por ahí”, explica Justi, vecina de Pedrosillo el Ralo.

Las tres víctimas eran viudas y tanto Pili como Juli dejan dos hijos y varios nietos aunque en el caso de Loli sólo deja una hija soltera que ya el pasado año vio peligrar la vida de su madre como explica Paca, conocida de las víctimas: “Loli sólo tiene una hija, Elena, esa es la pena, y su padre se murió hace seis meses y el año pasado a Loli la tuvieron que operar del corazón porque estaba muy mala y se salvó y mira ahora”.

Pero sin duda uno de los tragos más amargos —además de las familias directamente afectadas— ha sido para Miguel Ángel Esteban, uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos y además teniente alcalde del municipio: “Yo venía de Pajares de la Laguna y me encontré con todo, sólo había unas cinco personas que pasaban con sus vehículos y yo que conozco bien a las familias es muy doloroso porque siendo del pueblo ver ahí a las tres es un trago duro”.

Cuando Miguel Ángel llegó una de las mujeres todavía estaba con vida y él no dudo en qué tenía que hacer: “Yo me ocupé sobre todo de darle compañía a Loli, de hablar con ella y en ese momento además el conductor estaba aterrorizado”. A nivel municipal Miguel Ángel habla del shock tan grande que están viviendo los vecinos de Pedrosillo el Ralo debido a la popularidad de las mujeres en el pueblo: “Ha sido algo terrible, yo no recuerdo nada igual en la historia del pueblo, eran mujeres que participaban mucho en la vida diaria de Pedrosillo y dejan un gran vacío”.

Un vacío que los vecinos trataban de transmitir este jueves entre lágrimas a los medios de comunicación regionales y nacionales que se concentraron en un pueblo habitualmente muy poco frecuentado y que ayer presentaba un inusual ajetreo. Un pueblo que se ha situado en el mapa por el trágico suceso que acabó con la vida de Pili, Juli y Loli.