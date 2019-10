Tres meses de cárcel para los cuatro acusados de ‘maquillar’ un accidente en la N-630 para cobrar el seguro

Los cuatro acusados de ‘maquillar’ un accidente de tráfico en la N-630 a su paso por la provincia de Salamanca para cobrar el seguro han sido condenados a tres meses de cárcel cada uno. Las partes han llegado a un acuerdo previo por el que no se ha llegado a celebrar la vista oral que estaba previsto que se llevará a cabo en la mañana de este jueves en la Audiencia Provincial. El fiscal solicitaba para cada uno de ellos penas de cinco meses de prisión por presuntamente distorsionar la forma y el modo en el que se produjo un accidente de tráfico ocurrido en 2014 con el objetivo de que la compañía aseguradora les abonara los más de 7.000 euros de daños causados en uno de los turismos.

El fiscal mantenía en su escrito de acusación que las personas que circulaban al volante en el momento en que se produjo el accidente no fueron las dos que los acusados indicaron a la compañía asegurada, algo que los investigados presuntamente hicieron para que la compañía corriera con los gastos de reparación de uno de los vehículos, que ascendían a 7.085 euros. La acusación particular iba más allá y asegura que en ningún momento se produjo el mencionado accidente entre los dos vehículos sino que únicamente el Opel Vectra sufrió una salida de vía (lo que conllevaría que el seguro no corriera con los gastos al estar el vehículo a terceros) y por ello decidieron implicar a otro coche (un Ford) en el accidente para cobrar así el seguro. Una trama que los investigadores descubrieron por diferentes coincidencias, como el hecho de que en el momento del siniestro las aseguradas de ambos turismos fueran dos hermanas (una de ellas acusada), lo que hizo pensar que existía una relación clara entre los implicados y una conveniencia para simular el choque. Además, como menciona el fiscal, los daños sufridos por los vehículos no eran compatibles con la forma y el modo en el que los implicados dicen que se produjo el accidente.