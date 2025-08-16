Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un coche de la Policía Local, estacionado en la Gran Vía. ARCHIVO

Tres intervenciones por drogas en la madrugada de este sábado en Salamanca

La Policía Local ha intensificado los controles antidroga con varias actuaciones en zonas clave de la capital

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Sábado, 16 de agosto 2025, 10:01

La madrugada de este sábado, 16 de agosto, ha estado marcada por varias intervenciones policiales relacionadas con el decomiso de sustancias estupefacientes en distintos puntos de la capital.

La primera actuación ha tenido lugar a las 22:31 horas en el Paseo de Canalejas, cuando agentes de la Policía Local interceptaron a un individuo que presentaba evidentes signos de haber consumido drogas mientras circulaba en patinete. Durante la inspección, se le incautaron varias sustancias que ocultaba entre su ropa y se le formuló una denuncia administrativa.

Poco después, a las 1:40 horas, también en el Paseo de Canalejas, otro conductor dio positivo en un control preventivo de drogas, lo que dio lugar a la tramitación de las diligencias correspondientes por parte de los agentes.

La tercera intervención se registró a las 2:15 horas en la glorieta Obispo Mauro Rubio, donde, nuevamente, se procedió al decomiso de estupefacientes tras una actuación policial.

