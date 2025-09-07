Trasladado al Hospital tras volcar con su coche en Garcihernández El accidente se producía pasadas las 4:30 horas de la madrugada

Elena Martín Salamanca Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:39

Un accidente de tráfico ocurrido a las 4:49 horas en la carretera DSA-121, a la entrada del municipio de Cilloruelo, se ha saldado con un herido.

El accidente tenía lugar cuando un coche volcaba en dicha carretera. El conductor, un joven de 23 años, se encontraba consciente fuera del vehículo y presentaba dolor en la espalda. Inmediatamente, se solicitaba asistencia y se avisaba a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias.

Una ambulancia de soporte vital básico, junto con personal sanitario del centro de salud de Alba de Tormes, se desplazaba al lugar. Tras recibir atención inicial, los efectivos sanitarios decidían trasladar al joven al Hospital de Salamanca para una evaluación más completa.