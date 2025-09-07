Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia, circulando por la capital. ARCHIVO

Trasladado al Hospital tras volcar con su coche en Garcihernández

El accidente se producía pasadas las 4:30 horas de la madrugada

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:39

Un accidente de tráfico ocurrido a las 4:49 horas en la carretera DSA-121, a la entrada del municipio de Cilloruelo, se ha saldado con un herido.

El accidente tenía lugar cuando un coche volcaba en dicha carretera. El conductor, un joven de 23 años, se encontraba consciente fuera del vehículo y presentaba dolor en la espalda. Inmediatamente, se solicitaba asistencia y se avisaba a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias.

Una ambulancia de soporte vital básico, junto con personal sanitario del centro de salud de Alba de Tormes, se desplazaba al lugar. Tras recibir atención inicial, los efectivos sanitarios decidían trasladar al joven al Hospital de Salamanca para una evaluación más completa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este es el parte médico de Daniel Martín tras la cornada sufrida en La Glorieta
  2. 2 Una nueva y violenta agresión en el centro penitenciario de Topas deja a varios funcionarios heridos
  3. 3 Noche movida para los Bomberos y la Policía Local con el alcohol, las drogas, los incendios, los rescates y un dron como protagonistas
  4. 4 Un incendio de nivel 1 de peligrosidad amenaza a Garcibuey
  5. 5 Las carnicerías temen la subida del precio de uno de su productos más vendidos: «Se ha quemado mucho monte y resulta más caro»
  6. 6 Cambio de recorrido en la llegada de la Vuelta a España a Salamanca
  7. 7 Detenido en Salamanca tras colarse en un internado para robar objetos electrónicos y dinero
  8. 8 Las lluvias amenazan el primer fin de semana de Ferias tras el sol y el calor
  9. 9 Controlado el incendio de Garcibuey tras saltar pavesas a la carretera
  10. 10 Pasión y dolor en una noche de emociones fuertes en La Glorieta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Trasladado al Hospital tras volcar con su coche en Garcihernández

Trasladado al Hospital tras volcar con su coche en Garcihernández