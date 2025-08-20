Trasladado al Hospital tras caerse desde tres metros mientras instalaba un aire acondicionado El aviso se ha registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 18:28 horas de la tarde de este miércoles, 20 de agosto

Elena Martín Salamanca Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:00

Un trabajador de unos 45 años ha resultado herido este miércoles, 20 de agosto, tras sufrir una caída desde una altura aproximada de tres metros mientras instalaba un aire acondicionado en la calle Dimas Madariaga, a la altura del número 30.

El aviso del suceso se ha registrado a las 18:28 horas, momento en el que se ha alertado a los servicios de emergencia. Hasta el lugar, se han desplazado efectivos de la Policía Local, de la Policía Nacional y personal sanitario del Sacyl.

El herido ha sido atendido en el lugar y, posteriormente, trasladado al Complejo Asistencial para recibir atención médica.