“Si vienes a por mí te reviento”: la amenaza de un preso de Topas que no quería la medicación preescrita

Las amenazas y agresiones de las que con frecuencia son víctimas los funcionarios de Instituciones Penitenciarias y en concreto los de la prisión de Topas centrarán la mañana del lunes en la sala de vistas del Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca. Dos internos del penal salmantino se sentarán en el banco de acusados para enfrentarse en el primer caso a otro año de prisión por hacer saltar la alarma reiteradamente en el departamento de aislamiento y negarse a tomar la medicación, además de insultar y amenazar a los funcionarios; el segundo, a dos años y medio por propinar patadas, puñetazos y cabezazos a los trabajadores que pretendían cachearlo antes de su ingreso en una celda de aislamiento. En los dos casos, los acusados son reincidentes.

El interno R.V.N., condenado anteriormente por resistencia entre otros delitos, protagonizó el primer altercado el día 14 de enero de 2022. El fiscal le acusa de hacer saltar la alarma de su celda del módulo de aislamiento en repetidas ocasiones, lo que acabó provocando que cinco horas después y con ocasión de ordenársele tomar la medicación psiquiátrica prescrita por el médico del centro para calmarle y negarse a ello, se dirigiera a los trabajadores manifestándoles entre otras cosas: “No me la voy a tomar. Te voy a partir los dientes, no me toquéis”, al tiempo que lanzaba patadas y manotazos a uno de los funcionarios. A continuación, salió al patio de la galería desde el que, a través del interfono, le espetó: “Si vienes a por mí te reviento”.

Una vez de regreso a su celda, cuando se le ordenó que se tomara la medicación, la tiró y volvió a manipular la alarma contra incendios de su celda. Además de insultar a los funcionarios, les dijo que no fueran por su celda, tras pedirle que saliera de esta, se negó y les dijo que no entraran, que él hacía en ella lo que le daba la gana y que se negaba a ser cacheado ‘invitándoles’, si tenían lo que hay que tener, a intentarlo por lo que hubo de ser reducido y cacheado para quitarle el mechero con el que hacía saltar la alarma.

Uno de los trabajadores resultó lesionado, de manera que el fiscal le pide un año de prisión por un delito de resistencia.

El segundo incidente se produjo el 17 de febrero de 2022, sobre las 13:50 horas. El interno S.E., extranjero y con antecedentes penales por atentado y lesiones, se encontraba interno en el penal salmantino cuando, según relata el fiscal, en el momento en que iba a ser cacheado para su ingreso en una celda de aislamiento, se encaró con tres funcionarios a los que insultó y propinó patadas, puñetazos y cabezazos.

Uno de los trabajadores sufrió lesiones en una mano y otro en la cara y el cuello, además de ansiedad.

El fiscal le acusa de un delito de atentado y dos delitos leves de lesiones, con la agravante de reincidencia, por los que le pide dos años y medio de prisión y tres meses de multa con una cuota diaria de 12 euros (1.080 euros) y que indemnice en 245 euros a uno de los afectados y en 175 al otro.