Imagen del helicóptero en el lugar del suceso.

Rescatado en helicóptero un joven en la Peña Negra, en Candelario

El joven de 19 años necesitaba asistencia urgente y al lugar no podía acceder ninguna ambulancia

Salamanca

Domingo, 12 de octubre 2025, 20:48

Un joven de 19 años ha sido rescatado en la tarde de este domingo tras encontrarse indispuesto en una zona de difícil acceso cercana al pico Peña Negra, en el término municipal de Candelario.

El operativo se activó a las 18:51 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada alertando de la situación del joven, que precisaba asistencia sanitaria urgente en una zona inaccesible para ambulancias.

El gestor del 112 realizó en ese mismo instante una multiconferencia con Emergencias Sanitarias, desde donde se realizó una primera valoración y se indicó al alertante lo que debía hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia, así como con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encarga de localizar la ubicación exacta de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermero.

Paralelamente, el 112 dio aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, que desplazaron una dotación desde Béjar, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Los Bomberos fueron los primeros en llegar al lugar, donde consiguieron acercar al joven hasta la pradera de la Peña de la Cruz, punto en el que fue recogido por el helicóptero de rescate. Posteriormente, el herido fue evacuado hasta el campo de fútbol de Béjar, donde le esperaba una ambulancia medicalizada de Sacyl. Tras ser atendido en el lugar, el joven fue trasladado al Hospital para recibir atención médica.

Gracias a la coordinación entre los distintos servicios de emergencia, el rescate pudo completarse con éxito en una zona especialmente complicada por su orografía.

Reporta un error en esta noticia

