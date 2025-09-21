Queda en libertad el detenido tras la reyerta con un herido con cortes en la calle Bordadores La víctima presentaba heridas realizadas con un elemento de cristal todavía sin determinar

Imagen de la calle Bordadores, una de las zonas de ocio nocturno más concurridas de Salamanca, donde han ocurrido los hechos.

El hombre detenido por una presunta agresión tras una reyerta de madrugada en la calle Bordadores, ha quedado en libertad tras pasar a disposición judicial en la mañana de este domingo.

Tal y como ha publicado LA GACETA, sobre las 6:30 horas dos personas se han visto implicadas en una riña, en la que una de ellas ha resultado herida con cortes—al parecer, con un elemento de cristal aún sin determinar— en una de las zonas de ocio nocturno más concurridas del centro de Salamanca. Por tales motivos, el herido ha tenido que ser atendido por los servicios sanitarios, mientras que el presunto agresor ha sido identificado y detenido por la Policía.

Después de pasar unas horas en los calabozos policiales y una vez finalizados todos los trámites necesarios, los efectivos han puesto al arrestado a disposición del Juzgado de Instrucción número Dos de Salamanca, que estos días se encuentra en funciones de guardia, y tras su declaración ha sido puesto en libertad a la espera de juicio, según ha podido saber este medio por fuentes próximas al caso.