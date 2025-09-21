Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un coche de la Policía Nacional de Salamanca, patrullando por la Plaza Mayor. ARCHIVO

Detenido un hombre tras una violenta reyerta en la calle Bordadores

El incidente se ha producido a las 6:30 horas de la mañana de este domingo, 21 de septiembre

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:49

La madrugada de este domingo ha estado marcada por varios incidentes en diferentes puntos de la ciudad, aunque el más grave se ha producido a primera hora de la mañana en la calle Bordadores.

A las 6:30 horas, dos personas se han visto implicadas en una reyerta, en la que una de ellas ha resultado herida con cortes ocasionados con un objeto de cristal. El herido ha tenido que ser atendido por los servicios sanitarios, mientras que el presunto agresor ha sido identificado y detenido por la Policía.

Pero la noche ya había estado agitada desde las 23:00 horas. Pasada esa hora, los agentes de la Policía Local tuvieron que intervenir en la calle La Alberca por unos ruidos que, supuestamente, se escuchaban en un domicilio, según una queja transmtidia por uno de los vecinos de un bloque, procedentes de un establecimiento público. Una vez in situ, los agentes realizaron la medición correspondiente y levantaron un acta. Por último, ya de madrugada, se practicaron controles de alcoholemia con resultados positivos en la calle Buenaventura, en la Plaza de España y en la Gran Vía (entre las 1:29 y las 5:35 horas).

