Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Así se produjo la peligrosa detención de los dos hombres que huían hacia Salamanca portando una escopeta

Los detenidos llevaron a cabo una conducción temeraria con un coche robado que puso en riesgo a los agentes, lo que llevó al establecimiento de un dispositivo de cierre de la A-62 por parte de la USECIC

La Gaceta

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:00

Comenta

La Guardia Civil detuvo este martes un turismo con dos ocupantes que habían levantado sus sospechas en el Centro de transportes de Guijuelo. Al verse observados huyeron en por la A-66, sentido Salamanca, generando una espectacular persecución. .

Los guardias civiles pudieron comprobar que el vehículo había sido sustraído el día anterior en el casco urbano de Plasencia (Cáceres), con un arma larga en su interior.

La rápida movilización y actuación de todos los guardias civiles participantes en el dispositivo permitió que se pudiera interceptar el vehículo y a sus ocupantes, dos varones residentes en Plasencia, con numerosos antecedentes penales, recuperando la escopeta sustraída del interior del mismo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Personas sin hogar durmiendo en el parking del Vega: «Da miedo subir sola»
  2. 2 Va al cuartel para denunciar un robo en su casa y la Guardia Civil la arresta por un hurto en una gasolinera
  3. 3 La Guardia Civil detiene en Villares a un huido de la justicia y reclamado por la Audiencia Nacional
  4. 4 El puesto laboral más inestable del pueblo: «Todos han sido interinos, si consiguen uno en otro sitio se acaban yendo»
  5. 5 Condenado a prisión por agredir a su pareja y a su hija de ocho años y amenazar a la mayor, de 15, en Guijuelo
  6. 6 Condenado por agresión sexual a su nieta política de 10 años en una vivienda familiar de la provincia
  7. 7

    Alcalde, profesión de riesgo
  8. 8 La predicción de las cabañuelas con su refrán para esta semana: «La lluvia del Pilar...»
  9. 9 Mañueco presenta los presupuestos con un nuevo guiño a las familias
  10. 10 La huelga por Palestina bloquea 16 trenes a Madrid y Valladolid

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Así se produjo la peligrosa detención de los dos hombres que huían hacia Salamanca portando una escopeta

Así se produjo la peligrosa detención de los dos hombres que huían hacia Salamanca portando una escopeta