Así se produjo la peligrosa detención de los dos hombres que huían hacia Salamanca portando una escopeta Los detenidos llevaron a cabo una conducción temeraria con un coche robado que puso en riesgo a los agentes, lo que llevó al establecimiento de un dispositivo de cierre de la A-62 por parte de la USECIC

La Gaceta Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:00

La Guardia Civil detuvo este martes un turismo con dos ocupantes que habían levantado sus sospechas en el Centro de transportes de Guijuelo. Al verse observados huyeron en por la A-66, sentido Salamanca, generando una espectacular persecución. .

Los guardias civiles pudieron comprobar que el vehículo había sido sustraído el día anterior en el casco urbano de Plasencia (Cáceres), con un arma larga en su interior.

La rápida movilización y actuación de todos los guardias civiles participantes en el dispositivo permitió que se pudiera interceptar el vehículo y a sus ocupantes, dos varones residentes en Plasencia, con numerosos antecedentes penales, recuperando la escopeta sustraída del interior del mismo.